Set di strumenti donati a Pediatria ’Ferri’ moderni in dotazione ai medici

Un dono importante, che andrà ad arricchire la dotazione di un reparto cruciale come è quello di Pediatria dell’ospedale Apuane. E’ avvenuta nei giorni scorsi la consegna – il donatore ha chiesto l’anonimato – di strumentario chirurgico per attività di Urologia e Chirurgia pediatrica da destinare alla struttura di Neonatologia e Pediatria della struttura ospedaliera di Massa.

Si tratta di 4 set di ferri chirurgici nuovi, per un totale di 112 pezzi, che saranno usati per attività chirurgiche eseguite dai medici specialisti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze nell’ospedale apuano. I moderni strumenti verranno da subito resi operativi, così da rendere sempre più efficace questa delicatissima attività, che richiede precisione viste le piccole strutture anatomiche dei bambini. Hanno ringraziato per la gentile donazione e hanno portato i saluti della direzione Asl il direttore della Pediatria di Massa Graziano Memmini, il direttore della struttura di Day Surgery Enrico Isoppi, l’urologo Daniele Bianchi, per l’Ospedale Meyer in convenzione con l’Azienda sanitaria l’urologo pediatra Luca Landi, il personale medico ed infermieristico presente in Pediatria.

Il dottor Memmini ha sottolineato la rilevanza della donazione, che, tra le altre cose, va a rafforzare la collaborazione tra Pediatria e ChirurgiaUrologia pediatrica per la qualità delle cure e per l’accoglienza in Pediatria. Anche il dottor Landi del Meyer ha ringraziato per la donazione che permette la prosecuzione, nella massima sicurezza, delle importanti attività di Day Surgery eseguite a Massa per bambini del territorio e non solo.