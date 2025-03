Arezzo, 11 marzo 2025 – Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”. A Coverciano presentata l'edizione 2025

L'evento, giunto alla sua VIIIª edizione, si svolgerà lunedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro Comunale “Mario Spina” di Castiglion Fiorentino.

Manca meno di una settimana all’VIIIª edizione del Gran Galà dello Sport “Città di Castiglion Fiorentino”, che andrà in scena lunedì 17 marzo alle ore 21 al Teatro “Mario Spina”. Anche questa edizione vede la preziosa collaborazione, al fianco del Comune di Castiglion Fiorentino, della Fondazione Fair Play Menarini, oltre ai patrocini del Ministero dello Sport e i Giovani e del CONI.

"Grazie al Gran Galà dello Sport ribadiamo con forza il nostro sostegno a quei modelli virtuosi che anche il Premio Internazionale Fair Play Menarini celebra da molti anni - dichiarano Valeria Speroni Cardi e Filippo Paganelli, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini - Nell'edizione 2025 conosceremo grandi atleti che, nel ricordo di immensi campioni del passato, faranno vivere al pubblico di Castiglion Fiorentino una serata di valore e valori".

Dieci i riconoscimenti che verranno consegnati ad altrettanti campioni che si sono distinti ognuno nella propria disciplina. Sul palco del “Mario Spina” si avvicenderanno quindi leggende sportive, atleti esemplari e giovani promesse, i cui nomi sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi nell’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

“Al Gran Galà dello Sport si celebrano persone che hanno fatto la storia dello sport nazionale e internazionale – dichiarano all’unisono il Presidente regionale del CONI Simone Cardullo e il delegato CONI di Arezzo Alberto Melis - ma la cosa importante è che in questa occasione vengano celebrati i valori che loro hanno portato avanti. Il successo si consegue con impegno, resilienzia e sacrificio, questi devono essere i punti di riferimento valoriali soprattutto per le nuove generazioni”.

Il Gran Galà dello Sport nasce nel 2016 per tenere viva la memoria di due grandi sportivi castiglionesi come Corrado Viciani e Fabrizio Meoni. Insieme ai due premi a loro intitolati, uno per il mondo del calcio e l’altro per quello del motociclismo, saranno consegnati altri otto premi speciali intitolati ad altrettanti indimenticati campioni e personalità dello sport. Il premio “Federico Luzzi” per le promesse del tennis; il premio “Vigor Bovolenta” per la pallavolo; il premio “Bruno Beatrice” per le leggende del calcio; il premio “Mario D’Agata” per il pugilato; il premio “Paolo Rossi” per giovani calciatori; il premio “Gianni Di Marzio” per calciatori emergenti; il premio “Alfredo Martini” per il ciclismo e il premio “Mario Sconcerti” per il giornalismo.

Quest’anno il premio “Viciani” andrà all’ex CT della Nazionale Cesare Prandelli, mentre il premio “Meoni” sarà consegnato al campione italiano dell’enduro Alessandro Botturi. La giovane tennista Anna Nerelli riceverà il premio “Luzzi”, mentre il premio “Bovolenta” sarà ritirato da un campione della pallavolo come Hristo Zlatanov, attuale direttore generale della You Energy Piacenza. Nell’albo d’oro del premio “Beatrice” entrerà il campione del mondo Francesco Graziani, mentre il premio “D’Agata” sarà consegnato all’attuale direttore tecnico delle nazionali élite di pugilato Giovanni De Carolis. Il premio “Rossi” sarà ritirato dal giovane portiere scuola Parma Gianluca Astaldi, mentre sarà l’ex ciclista e campione del mondo Maurizio Fondriest a ritirare il premio “Martini”. Il premio “Sconcerti” sarà consegnato al giornalista Matteo Marani, attuale presidente della Lega Serie Pro. Infine c’è attesa per scoprire a chi andrà il premio “Di Marzio”, dopo che nelle ultime tre edizioni è stato consegnato ai calciatori Enrico Delprato, Matteo Brunori e Federico Gatti. Il nome del vincitore di questa edizione sarà comunicato nei prossimi giorni.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale per questa iniziativa che organizza da quasi dieci anni e il cui ricavato va alla nostra Confraternita – spiega la Governatrice della Confraternita della Misericordia di Castiglion Fiorentino Paola Salvadori - siamo una Misericordia attiva nel territorio e quindi sempre vicina agli sportivi”.

Anche quest’anno il Gran Galà dello Sport sarà trasmesso dall’emittente nazionale Sportitalia e, come ogni anno, i proventi della manifestazione saranno devoluti alla Misericordia di Castiglion Fiorentino. Proprio presso la Misericordia sono ancora disponibili le prevendite per la serata (0575 680282).

“Con oltre cinquanta premiati di varie discipline, dal 2016 ad oggi il Gran Galà dello Sport ha registrato una sempre crescente partecipazione, affermandosi sempre di più come un evento di rilievo nazionale riconosciuto dai vertici delle Istituzioni Sportive e dalle singole Federazioni”, dichiara il Sindaco Mario Agnelli. “Le finalità benefiche della serata, inoltre, contribuiscono non di meno ad aumentare il valore di un evento che ogni anno celebra la spiccata vocazione sportiva della Città di Castiglion Fiorentino”, conclude Agnelli.