Arezzo, 2 gennaio 2025 – Gli ospiti della Rsa di Terranuova si raccontano con il progetto ‘Casa’

Lunedì 6 gennaio 2025, alle ore16 verrà presentato “Casa”, opera audiovisiva che è il risultato di un percorso laboratoriale svolto con gli utenti della RSA Don Amelio Vannelli, di Terranuova, da marzo a maggio 2024. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto Ossigeno - Respirare parole, contagiarsi di storie del Comune di Terranuova Bracciolini e della biblioteca Le Fornaci, in collaborazione con MACMA e in partenariato con alcune realtà del territorio come Arkadia Onlus e Coop21.

Obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere un’idea di lettura come momento vitale e rigenerante, elemento che crei riflessione e consapevolezza, che dia respiro e apra porte e orizzonti, che dia quindi ossigeno, per chiunque e ovunque.

L’azione che ha coinvolto le persone ospiti presso la RSA, grazie anche alla preziosa collaborazione degli operatori e delle operatrici della struttura, della Cooperativa Elleuno e dell’operatrice culturale Stella Failli, si è concentrata sulla creazione di un racconto audiovisivo diretto da Tommaso Orbi per MACMA, con la collaborazione del videomaker Giorgio Meoni, teso a dare corpo, immagine e voce a ricordi, visioni ed emozioni delle persone coinvolte nel percorso.

Partendo dalla parola, scritta e orale, e da alcune letture legate soprattutto al territorio, sono stati messi in connessione gli spazi della RSA con l’esterno, tracciando percorsi e itinerari nella memoria e nel territorio, guidati dagli sguardi e dai racconti delle persone coinvolte.

L’opera “Casa” è una visionaria caccia al tesoro dentro la memoria e fuori da essa, dentro le tante case materiali e immateriali che Ivo, Santa, Diana, Franca e Franca, come tutti gli altri e le altre utenti che hanno partecipato al percorso laboratoriale, vivono e hanno vissuto, frequentato, respirato nella loro vita, partendo dagli spazi della casa che oggi li ospita e li cura nel corpo e nello spirito.

L’opera vuole consegnare a chi la fruirà, non soltanto il sentimento e le relazioni proprie di un percorso intenso, ma anche un’atmosfera e un mondo fatti di passato e presente che si accavallano e si rincorrono continuamente.

La scelta di un linguaggio attuale e diffuso come l’audiovisivo va nella direzione di creare un ponte tra generazioni diverse, per avvicinare a temi e mondi un’ampia fascia di popolazione.