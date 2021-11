Campi Bisenzio (Firenze), 30 novembre 2021 - Alla Gkn di Campi Bisenzio sono ore calde. "Arrivata raccomandata. Gkn si prepara a riaprire la procedura di licenziamento. Decretate ora. Ancora una volta presi in giro". Sembra un telegramma il messaggio postato dal Collettivo di Fabbrica - Lavoratori Gkn oggi, 30 novembre, alle 14,30 circa. Che l'avvio di una nuova procedura di licenziamento collettivo fosse nell'aria, ormai gli operai lo sapevano (e temevano) da tempo. Come più volte fatto sapere dello stesso Collettivo, le probabilità di un nuovo "9 luglio" nel mese di dicembre erano alte.

E così, con una lettera datata 26 novembre (e arrivata oggi tramite raccomandata), la proprietà di Gkn scrive che "siamo costretti a iniziare la procedura legale alla fine di questo mese". La missiva - firmata Gkn Driveline Firenze in liquidazione - è indirizzata ai 422 lavoratori per informarli dell'attuale situazione delle vertenza. La proprietà, rispetto al passato, si dichiara molto collaborativa facendo capire che la procedura di licenziamento e la reindustrializzazione del sito sono due fattori che possono convivere.

Nella lunga lettera, infatti, la proprietà spiega passo passo quello che sta facendo: ha assoldato un advisor (Francesco Borgomeo) che ha già improntato un piano di reindustrializzazione e trovato quattro manifestazioni d'interesse. Come dichiarato ai vari tavoli di crisi, la proprietà ricorda di aver accettato la proposta di non riaprire la procedura di licenziamento per tutto il mese di novembre. "Contestualmente non avremmo potuto andare otre il termine di dilazione di apertura della procedura, anche in considerazione dell ostato in cui si trova l'azienda e della sua inattività" recita la lettera.