Giro d’Italia fra Liguria, Toscana e Umbria: alberghi pieni e cartolina per il territorio

Firenze, 14 ottobre 2023 – L’edizione numero 107 del Giro d’Italia, in programma dal 4 al 26 maggio 2024, svela il tracciato (lo ha fatto a Trento, nell'ambito del Festival dello sport). Ventitré giorni per percorrere 3.321 chilometri da Torino a Roma in ventuno tappe, di cui sette per velocisti, cinque in montagna e quattro con l'arrivo in salita, per un totale di 42.900 metri di dislivello. La corsa che tingerà di rosa la prossima primavera vanta numeri di tutto rispetto, tra cui sette partenze inedite e sei arrivi di tappa in luoghi mai toccati prima, con passaggi anche nelle zone dell'Emilia Romagna martoriate dall'alluvione e un solo sconfinamento, in Svizzera.

Liguria, Toscana e Umbria saranno attraversate per 5 giorni di fila: il 7 maggio la quarta tappa da Acqui Terme ad Andora (187 km), l’8 maggio da Genova a Lucca (176 km) passando per Carrara, Massa e Camaiore, il 9 maggio la sesta tappa da Viareggio a Rapolano Terme (177 km) (la tappa Bartali) attraverso la provincia di Pisa, poi l’Umbria con la settima tappa a cronometro da Foligno a Perugia (37,2 km) il 10 maggio e l’ottava tappa da Spoleto a Prati di Tivo (153 km), in Abruzzo, l’11 maggio.

Le tappe

Tappa 1: Venaria Reale - Torino (136 km) - 4 maggio

Tappa2: San Francesco al Campo - Santuario di Oropa (150 km) - 5 maggio

Tappa 3: Novara - Fossano (165 km) - 6 maggio

Tappa 4: Acqui Terme - Andora (187 km) - 7 maggio

Tappa 5: Genova -Lucca (176 km) - 8 maggio

Tappa 6: Viareggio - Rapolano Terme (177 km) - 9 maggio

Tappa 7: Foligno - Perugia (cronometro - 37,2 km) - 10 maggio

Tappa 8: Spoleto – Prati di Tivo (153 km) - 11 maggio

Tappa 9: Avezzano-Napoli (206 km) - 12 maggio

Tappa 10: Pompei - Cusano Mutri (141 km) - 14 maggio

Tappa 11: Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare (203 km) – 15 maggio

Tappa 12: Martinsicuro - Fano (183 km) - 16 maggio

Tappa 13: Riccione - Cento (179 km) - 17 maggio

Tappa 14: Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda (cronometro - 31 km) - 18 maggio

Tappa 15: Manerba del Garda – Livigno (220 km) - 19 maggio

Tappa 16: Livigno - Santa Cristina Valgardena (202 km) - 21 maggio

Tappa 17: Selva di Val Gardena - Passo Brocon (154 km) - 22 maggio

Tappa 18: Fiera di Primiero - Padova (166 km) - 23 maggio

Tappa 19: Mortegliano - Sappada (154 km) - 24 maggio

Tappa 20: Alpago - Bassano del Grappa (175 km) - 25 maggio

Tappa 21: Roma - Roma (126 km) - 26 maggio