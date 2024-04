Giro di vite a Cortona, Carabinieri: controlli a tappeto

Arezzo, 15 aprile 2024 – Nel corso della sera tra sabato e domenica, i Carabinieri del Comando Compagnia di Cortona hanno intensificato l’attività sul territorio effettuando posti di controllo nelle principali arterie della Val di Chiana aretina. La proiezione esterna e la capillare presenza sul territorio, è orientato alla prevenzione e alla repressione delle forme di illegalità diffusa, e rappresentano una priorità per i militari dell’Arma.

Nel corso del fine settimana appena trascorso, che ha visto impegnati 18 militari dell’Arma, e 9 veicoli con i colori d’istituto, sono state identificate 115 persone, controllati n. 98 veicoli, contestate 8 contravvenzioni al codice della strada, ritirate n. 5 patenti di guida (per guida sotto l’influenza dell’alcol e di sostanze stupefacenti);

In particolare:

i Carabinieri del NORM di Cortona, nel corso del controllo alla circolazione stradale e di mirati servizi di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti:

hanno tratto in arresto ex Art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/90 (traffico illecito di sostanze stupefacenti) un uomo, che a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva sorpreso in possesso di circa 98 grammi di hashish occultati sulla sua persona;

hanno deferito ex Artt. 110, 482,489 (falsità materiale e uso di atto falso) un uomo, residente in provincia trovato in possesso di una patente di guida contraffatta;

hanno deferito un uomo per guida in stato di ebbrezza alcolica, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in Foiano della Chiana. Dagli esiti delle analisi, si evidenziava un tasso alcolemico molto superiore al consentito,

i Carabinieri della stazione di Camucia:

dopo aver proceduto al controllo di un cittadino alla guida di furgone marca Renault, rinvenivano all’interno del cruscotto del predetto mezzo da lui condotto, grammi 1,5 di sostanza stupefacente tipo Hashish. Al conducente veniva immediatamente ritirata la patente di guida e segnalato all’autorità amministrativa ex Art.75 d.p.r. n.309/90,

i Carabinieri di Castiglion Fiorentino:

controllavano due cittadini poco più che ventenni a bordo di un veicolo in via Cupa del comune di Castiglion Fiorentino. Il loro atteggiamento irrequieto e nervoso, induceva i militari operanti ad approfondire il controllo quindi, procedevano ad eseguire una perquisizione personale e veicolare dei due. Si rinveniva occultato sotto il sedile lato passeggero, un tira pugni metallico di colore nero; all’interno dell’abitacolo della vettura si rinveniva un bastone telescopico della lunghezza di circa 63 cm; grammi 1,3 di hashish occultati all’interno dei vestiti di uno delle due persone oggetto del controllo. I predetti venivano deferiti a vario titolo ex. Art. 4 legge 110 del 1975 e Art. D.P.R. n.309/90,

i Carabinieri di Mercatale di Cortona:

nel corso del controllo alla circolazione stradale controllavano due persone di Castiglion del Lago a bordo di una autovettura. Il conducente dell’auto, veniva sorpreso in possesso di grammi 2,5 di sostanza stupefacente del tipo hashish occultati all’interno della custodia di una sigaretta elettronica ed uno “ spinello ” già confezionato contenente hashish.