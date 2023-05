Giro, da Scandiano a Viareggio: dove passa, le strade della festa. “Alto impatto su viabilità”

Viareggio, 15 maggio 2023 – Una grande festa rosa lungo le strade della Toscana. Scatta la decima tappa del Giro d’Italia, da Scandiano a Viareggio, dall’Emilia fino al mare viareggino. Una tappa che apre la seconda settimana dell’edizione 2023 della corsa rosa.

Mancherà come ormai è noto Remco Evenepoel: quello che era il leader della classifica ha contratto il covid. La sua positività è stata registrata dopo la cronometro vinta dal belga nella giornata di domenica. Giro d’Italia significa festa sulle strade, ma l’impatto sulla viabilità in un giorno di lavoro è definito “alto” dal comune di Lucca, uno dei territori ad alta densità di popolazione in cui passerà la tappa.

Il percorso

La tappa toscana si svilupperà interamente in provincia di Lucca. La carovana rosa entrerà in Toscana dal Passo delle Radici. Saranno subito riprese spettacolari della tv su uno dei valichi tra Emilia e Toscana. Da lì la carovana rosa percorrerà la strada provinciale 72 attraversando Castiglione di Garfagnana e Castelnuovo Garfagnana. A Monteperpoli è fissato un gran premio della montagna di quarta categoria. Si passa poi alla strada provinciale 20. Il gruppo toccherà la zona di Gallicano, Piano della Rocca e Borgo a Mozzano. A Monte San Quirico i corridori si immetteranno sulla strada provinciale 1: San Martino in Freddana, Montemagno, Camaiore, fino ad arrivare a Lido di Camaiore, in via Colombo. Da lì via verso il traguardo pianeggiante di Viareggio.

La viabilità nella zona di Lucca

Il Comune informa, in occasione del giro del passaggio degli atleti “sul territorio comunale seguendo il percorso sulla SS12 - via Nazionale (Ponte a Moriano) fino alla rotatoria di intersezione con il ponte Carlo Alberto dalla Chiesa e poi nel Morianese lungo la Sp25 fino a Monte San Quirico dove imboccherà la strada provinciale 1 Francigena in direzione Camaiore. L'evento porterà un notevole impatto sulla viabilità: l'amministrazione comunale ricorda che durante lo svolgimento della competizione resterà interrotta la viabilità da e per la media Valle di Serchio e la Garfagnana sia in riva destra che sinistra del fiume”.

Rimozioni e divieti Lucca

Il giorno16 maggio dalle 11:30 fino a fine gara: divieto di sosta con rimozione coatta” : nei centri abitati delle frazioni di San Lorenzo di Moriano, San Cassiano di Moriano, San Gemignano di Moriano, Sesto di Moriano, a Cappella e Torre. Inoltre sempre il 16 maggio sarà istituito un divieto di sosta con rimozione anche in piazzale Don Baroni. Dalle 13.30 alle 16,30 e comunque fino a fine gara divieto di transito di veicoli, persone e animali a partire da 2 ore e 30 minuti prima del passaggio della corsa.

Le scuole chiuse a Lucca

Il 16 maggio resteranno chiusi l'istituto comprensivo Lucca 5 di Ponte a Moriano (infanzie, primarie e la scuola secondaria di primo grado), l'asilo nido Kiriku a Cappella e l'asilo nido Gulliver di Ponte a Moriano. Saranno sospese le lezioni nelle seguenti scuole del Comprensivo Giacomo Puccini: secondaria di primo grado “C. Massei” di Mutigliano, primaria “M. Civitali “di Monte San Quirico, primaria “C. Sardi” di Vallebuia, scuola dell'infanzia di Monte San Quirico e scuola dell'infanzia di Mutigliano. Inoltre saranno sospese le lezioni all'istituto professionale “G.Giorgi” di Saltocchio e alla sede dell’Istituto agrario “Brancoli Busdraghi” di Mutigliano. Infine chiuderanno anticipatamente alle 12.00 la scuola primaria di Sant Alessio,e l'asilo nido “Il Sole e la Luna” di Monte San Quirico.

Raccolta rifiuti Camaiore: variazioni

Ersu Ambiente informa che, in occasione della partenza di mercoledì 17 maggio del Giro da Camaiore, il servizio di raccolta Porta a Porta verrà anticipato alle 3 per le Utenze Domestiche e Commerciali di tutta la Zona C di Camaiore, Centro Storico e Colline, e alle 5 per quelle di Lido di Camaiore. Si invitano le Utenze interessate dall’evento a voler esporre sacchi e mastelli la sera di martedì 16 maggio. Si ringraziano gli utenti per la consueta attenzione e collaborazione.

Carovana rosa

La carovana rosa del Giro, composta da tanti veicoli pubblicitari, si fermerà a Camaiore martedì 16 maggio alle 15.30. Ci saranno musica e gadget per tutti.