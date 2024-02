Giovedì 22 una giornata dedicata ai Consultori giovani dell’Asl Toscana Sud Est

Arezzo, 20 febbraio 2024 – Un’intera mattinata per approfondire il mondo dei Consultori giovani delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. L’appuntamento, dal nome “Consultorio giovani - #costruiamoinsiemeilfuturo” e aperto al pubblico, è previsto giovedì 22 febbraio, a partire dalle 8.30, nell’Aula magna “Virginia Woolf” dell’Università per Stranieri di Siena (Piazza Carlo Rosselli 27/28). Il focus dell'evento saranno i giovani e le loro esigenze, paure e speranze, che in un Consultorio possono trovare risposte o aiuti utili nel proprio percorso di vita. Nei 14 centri presenti sul territorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est, disponibili per la popolazione compresa tra i 13 e i 25 anni, è possibile avere informazioni e assistenza su questioni di natura ginecologica/ostetrica, psicologica o sociale. Generalmente ad accesso senza prenotazione, è possibile recarvisi senza richiesta medica e senza ticket. L'appuntamento di giovedì 22 è promosso dall'assessore al Diritto alla Salute e Sanità Simone Bezzini, in collaborazione con l'Asl Toscana Sud Est, nel contesto della delibera 674/2023 sugli indirizzi regionali per la riorganizzazione delle attività consultoriali, uno tra i punti più importante della programmazione dell’assistenza territoriale in Toscana (delibera 1508/2022) in attuazione del DM 77/2022. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Bezzini, della direttrice sanitaria dell’Asl Tse Assunta De Luca e del rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso Montanari, inizieranno le tavole rotonde e i momenti di dibattito che coinvolgeranno gli esperti di settore e i giovani. Le conclusioni saranno a cura del direttore del Dipartimento Materno-Infantile Asl Tse Flavio Civitelli e della dirigente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana Monica Marini.