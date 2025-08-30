Giostra: si svela la lancia d'oro, domani l'ordine in lizza

Arezzo, 30 agosto 2025 – Questa mattina alle 11 in Comune sarà svelata la Lancia d'Oro della

148esima edizione della Giostra del Saracino dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina nella ricorrenza dei 500 anni dalla nascita. Compositore le cui melodie sono spesso eseguite durante il Polifonico. Domani mattina alle 11 invece si conoscerà l'ordine con cui i giostratori scenderanno in lizza nell'appuntamento con la prima cerimonia ufficiale. Si svolgerà in piazza del Comune

l'estrazione delle carriere per la Giostra del 7 settembre e il giuramento dei capitani. Alle 10,30 i figuranti si ritroveranno in Piazza della Badia, seguirà il corteo degli armati per raggiungere Palazzo dei Priori percorrendo via Cavour, San Francesco, via Cesalpino e piazza del Comune.

Alle 11 la consegna dello scettro da parte del Sindaco al Maestro di Campo. Poi la mano dei paggetti e la sorte stabilirà con l'estrazione, l'ordine delle carriere. Dopo il solenne giuramento dei Capitani dei quartieri, la Lancia d'Oro verrà portata in Cattedrale dove rimarrà fino al

giorno della Giostra. Ma è da lunedì che si entra nel vivo della manifestazione. Da lunedì a mercoledì dalle 16.30 alle 19.30 in Piazza Grande spazio alle prove dei giostratori

secondo l'ordine di carriera estratto e poi a ritroso.

Giovedì 4 settembre a partire dalle 17 è invece in programma la Simulazione di gara che vedrà i giostratori misurarsi contro il Buratto: un unico tiro secondo l'ordine di carriera estratto, prima correranno le riserve dei quattro quartieri e poi i titolari. Venerdì 5 settembre alle 21.30

la Prova Generale dedicata alla memoria di Pier Ferruccio Romualdi mentre sabato 6 settembre alle 11.30 in piazza San Francesco si svolgerà la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli

e l'investitura dei giostratori.

Sul fronte biglietti, dopo che il click day ha obbligatorio in fumo con la prelazione online i primi 400 ticket, scatta da oggi la libera vendita. Stamani dalle 9 sarà aperta la biglietteria del percorso

mostra «I Colori della Giostra» per il Saracino di domenica 7 settembre per le sole tribune. Da domani alle 15 invece saranno disponibili anche i biglietti in piedi per la

Giostra ei tagliandi per la Prova Generale. Da lunedì scatta anche la vendita online sia per i posti in piedi della Giostra che per la provaccia. Nei quartieri questo è

il primo fine settimana di feste, scena sotto le stelle ed incontri dedicati alla Giostra. Stasera a Santo Spirito c'è la serata Mamma Mia, domani pranzo delle estrazioni, la sera

Saracieco e minivolley. Ceres party stasera a PortaCrucifera, domenica pranzo rosso verde e la sera Corrida e gonfiabili per bambini. A Sant'Andrea stasera festa Ballami