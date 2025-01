Arezzo, 24 gennaio 2025 – Giorno della Memoria, le iniziative dell’Università di Siena.

Ad Arezzo la presentazione del volume “Viaggi ebraici, tra esperienza del mondo e dell’abisso”

Nella ricorrenza del Giorno della Memoria l’Università di Siena organizza eventi nelle sedi di Siena ed Arezzo.

Ad Arezzo il 27 gennaio alle ore 11 si terrà la presentazione del volume “Viaggi ebraici, tra esperienza del mondo e dell’abisso” (Roma, Mimesis, 2025) a cura di Roberta Ascarelli, Paola Bellomi e Julio Pérez-Ugena, docenti dell’Università di Siena. L’appuntamento si terrà nell'aula 1 della palazzina Donne del campus universitario di Arezzo (viale Cittadini 33).

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Filologia e Critica delle letterature antiche e moderne (DFCLAM) dell’Ateneo senese, è rivolto alla cittadinanza, alla comunità universitaria, alle studentesse e agli studenti e docenti delle scuole medie e superiori.

L'evento sarà aperto dai saluti istituzionali di Alessandro Linguiti, Direttore del DFCLAM, Simona Micali, Delegata del Rettore alle Sedi universitarie e ai territori e Letizia Cirillo, Presidente del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa.

Seguirà una riflessione sul tema del viaggio nel mondo ebraico a cura della professoressa Paola Bellomi e un intervento del professor Niccolò Scaffai, tra i maggiori esperti italiani di Primo Levi, dedicato a quello straordinario testo che è “La tregua”.

Dalla distruzione del secondo tempio ad opera dei romani, la storia ebraica è stata una vicenda caratterizzata dal viaggio: di fuga, di ritorno, di esplorazione e vi sono stati significativi viaggi letterari. Negli anni della persecuzione nazista l’esperienza è diventata radicale; spesso non c’è stato ritorno, ma ha lasciato tracce profonde nella scrittura e nella coscienza dei perseguitati.

La professoressa Roberta Ascarelli terrà quindi un intervento dal titolo “Una storia italiana: una scuola a Nonantola”, sull’esperienza di un gruppo di ragazzi ebrei provenienti da diversi paesi europei giunti e salvati a Nonantola dalla popolazione, e che nell'attesa di fuggire avevano dato vita a una scuola molto interessante. Gli interventi saranno coordinati dal professor Julio Pérez-Ugena.

A Siena è in programma la rappresentazione “Il triangolo rosa”, con il performer Altero Borghi e il cantautore Leonardo Breschi, conosciuto come “il ragazzo del campo”. Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà il 27 gennaio alle ore 17 presso l'Aula magna del Polo umanistico dell’Università di Siena, in va Fieravecchia 19.

Il triangolo rosa è il racconto di un omosessuale liberato da un campo di concentramento, dove era stato contrassegnato con un triangolo rosa sulla casacca. La sua storia inizia dalla guerra di Spagna del 1936, poi la fuga in Francia dopo la sconfitta del fronte popolare spagnolo e la guerra in Europa, l’arresto, la vita nel lager e infine la liberazione. La regia è di Serena Cesarini Sforza e le musiche di Gabriel Ruffini.

La rappresentazione sarà introdotta dal professor Riccardo Putti, referente del Circolo ANPI di Ateneo "Carlo Rosselli". Porteranno i saluti istituzionali la professoressa Alessandra Viviani, Delegata del Rettore alle politiche di inclusione ed equità e il professor Fabio Mugnaini, referente del Tavolo sull'identità di genere e l'orientamento sessuale dell’Ateneo.

Le iniziative dell’Università di Siena organizzate nella ricorrenza del Giorno della Memoria sono publicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/unisilife/eventi/giorno-della-memoria-2025.