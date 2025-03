Giornata mondiale del complimento, quelli più usati in Toscana

Firenze, 1 marzo 2025 - Il dialetto toscano è quello che più di ogni altro ha dato fondamenta alla lingua italiana. Dante, Petrarca e Boccaccio, come a Machiavelli, Guicciardini e molti altri letterati, nel tempo, contribuirono con le loro opere a conferire ai dialetti toscani la dignità di lingua letteraria d’Italia. Ci sono caratteristiche del dialetto toscano, e non solo, da riscoprire oggi, 1 marzo, Giornata Mondiale del Complimento. Uno tra gli “elogi” più comuni, ripetuti e diffusi in Toscana è “ganzo”, appellativo che si riferisce a qualcuno (o a qualcosa) capace di stupire o attirare consenso e favore. Questo aggettivo ha però anche un diverso risvolto, e può indicare l’amante come l’innamorato. In occasione della Giornata di oggi, HelloFresh, il servizio di box ricette a domicilio leader del settore, e Babbel, l’app che promuove la comprensione reciproca attraverso le lingue, hanno selezionato alcune delle espressioni gastronomiche più curiose, provenienti da diverse culture e utilizzate per complimentarsi con qualcuno, individuando inoltre alcuni pratici consigli per stupire i propri cari ed esprimere loro gratitudine attraverso la cucina.

In Inghilterra non bisogna prendersela (anzi) se si sente dire: “To be as cool as a cucumber” traducibile letteralmente con l’espressione “essere fresco come un cetriolo”. Questa similitudine inglese viene utilizzata per complimentarsi con chi riesce a mantenere la calma e trasmettere tranquillità anche in situazioni stressanti o difficili. Il termine “cool” ha infatti un doppio significato: oltre a riferirsi alla freschezza del cetriolo (che rimane tale anche nelle giornate più calde), si lega anche al concetto di “essere cool” inteso come “essere rilassati” o “imperturbabili”, specialmente in situazioni “calde”, di tensione.

Un detto turco recita che “un caffè viene ricordato per quarant’anni” e sottolinea l’importanza di valorizzare i piccoli gesti altruistici. Questa espressione può essere utilizzata per fare un complimento a qualcuno, riconoscendone la gentilezza o l’ospitalità. Evidenzia anche quanto un piccolo favore o un’attenzione sincera possano avere un impatto profondo e duraturo nelle relazioni.

Se in tedesco si viene indicati come “il sale nella zuppa di qualcuno”, è bene ricordarsi che si tratta di un complimento: questa espressione viene usata per descrivere una persona indispensabile, grazie al suo carattere genuino ed empatico.

Buono come il pane: modo di dire italiano per complimentarsi con una persona buona, onesta e semplice.

Arroz de festa: questo curioso termine portoghese, traducibile come “riso da festa”, è un complimento impiegato per descrivere una persona socievole, capace di andare facilmente d’accordo con tutti.

Mi media naranja: traducibile letteralmente come “la mia mezza arancia”, l’espressione spagnola ha origine nell’Antica Grecia. Il concetto compare ne “Il Simposio” di Platone, dove Aristofane racconta un mito sull’amore: in origine, gli esseri umani erano sferici e perfetti (simili ad arance, secondo l’interpretazione spagnola) ma furono successivamente divisi a metà per volere degli dèi; da allora, ognuno è destinato a cercare la propria parte mancante. Da questa idea scaturisce l’immagine “dell’arancia a metà”, corrispondente in italiano a “metà della mela”, espressione che si usa spesso con chi è in grado di “completare” la propria persona.

Tre idee per esprimere gratitudine attraverso il cibo. Come dichiara Alessa Pomerantz, responsabile dello Sviluppo Ricette di HelloFresh, i complimenti non si limitano alla comunicazione verbale, ma possono essere espressi anche attraverso creazioni culinarie originali e specialità gastronomiche facilmente replicabili in cucina. Grazie al servizio offerto da HelloFresh, anche le ricette più particolari diventano accessibili a tutti per trasformare la preparazione di un piatto in un’occasione speciale per esprimere gratitudine. Biscotti della fortuna personalizzati; Bouquet di frutta e ghirlande di verdura; Focacce gardenscape.