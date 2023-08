Giornata internazionale della birra, curiosità e riti da tutto il mondo

Firenze, 5 agosto 2023 – La Giornata internazionale della birra è stata istituita nel 2008 per celebrare una delle bevande più antiche al mondo. Ma attenzione, mai come in questo caso vale il detto: Paese che vai, usanza che trovi. Questo adagio vale infatti anche per il modo di gustarsi una birra. Non è detto infatti che brindare vada bene ovunque allo stesso modo. Quello che in una nazione è ritenuto amichevole in altre può risultare addirittura offensivo. Ecco le usanze più curiose Paese per Paese. In Germania è d’obbligo guardarsi negli occhi mentre si fanno tintinnare i bicchieri, in Ungheria al contrario i calici non devono nemmeno sfiorarsi, potrebbe essere offensivo, mentre in Irlanda si fa a gara a chi paga la prima bottiglia, perché il gesto sarà sicuramente ricambiato. Spostandoci invece in Armenia, l’ultimo a cui viene riempito il bicchiere paga anche il giro successivo. A Oriente, in Cina, il rispetto per il padrone di casa si fa notare anche in questo frangente: il bicchiere degli invitati deve essere sempre più in basso rispetto al suo, mai il contrario, perché questo potrebbe generare dissapori. Nel Paese del Sol Levante, invece, non ci si può versare da soli la birra nel bicchiere, ma bisogna essere serviti da chi ci sta accanto e a nostra volta servire i commensali. Ordinare una bottiglia grande di birra e versarla in bicchieri molto piccoli è tipico del Brasile, in questo modo si evita che la birra si scaldi. Infine, negli Stati Uniti il primo brindisi è con l’ospite d’onore, poi tutti insieme. Ma come e quando è nata questa bevanda, tra le più amate e antiche mai conosciute dal genere umano? Si narra che la sua origine risalga addirittura al 10.000 a.C. quando una donna, dopo aver raccolto dei cereali, una parte li dimenticò in un’anfora. Quando iniziò a piovere, venne innescata in modo del tutto casuale una sorta di fermentazione, e all’assaggio risultò una bevanda dolciastra, destinata col tempo, e nei secoli, ad essere perfezionata e ad avere molto successo, in ogni parte del mondo. Soprattutto negli ultimi anni, la birra è entrata nel cuore e nella quotidianità del bere degli italiani, dall’aperitivo al dopo cena. E sono sempre di più coloro che hanno pensato persino di trasformare questa passione in un mestiere, facendo esplodere il fenomeno dei micro birrifici. Nasce oggi Guy de Maupassant nato il 5 agosto del 1850 a Chateau de Miromesnil. È stato uno dei padri del racconto moderno, scrittore e poeta, drammaturgo, saggista e reporter di viaggio. Ha scritto: “È meglio essere infelicemente innamorati che essere infelicemente sposati. Alcuni fortunati riescono in tutte e due le faccende”. Maurizio Costanzo