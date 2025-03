“Gender gap: le discriminazioni che umiliano il ruolo della donna nella società italiana” con l’Anmila

Arezzo, 7 marzo 2025 – “Gender gap: le discriminazioni che umiliano il ruolo della donna nella società italiana” è il titolo dello studio che l’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) presenterà, il 7 marzo alle ore 11.30, nella Sala Stampa della Camera dei deputati, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in luce l’inadeguatezza del potere sociale, politico ed economico delle donne italiane che sono ancora molto lontane dagli standard femminili dei Paesi occidentali più avanzati e anche dai livelli dei colleghi italiani. Questo vale ancor più per la donna che porta sulla propria pelle i segni dell’insicurezza lavorativa e quella che, in aggiunta, è immigrata e che, pertanto, subisce una "doppia discriminazione", in quanto si sommano lo svantaggio di essere donna vittima del lavoro a quello di essere straniera. L’approfondimento include l’analisi dei dati relativi agli infortuni sul lavoro al femminile, curata dall’esperto statistico ANMIL, dott. Franco D’Amico, che durante la conferenza stampa rappresenterà sinteticamente lo studio.

All’evento, oltre alla Vicepresidente nazionale ANMIL e rappresentante del Gruppo Donne associativo, Graziella Nori, e al Vicedirettore ANMIL, David Mosseri, interverranno le seguenti autorità: la Presidente della Commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro alla Camera dei deputati, On. Chiara Gribaudo (da remoto); il Presidente INAIL, Fabrizio D’Ascenzo; il Presidente del CIV INAIL, Guglielmo Loy.

Sono stati invitati: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa; il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani; il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi; il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone; il Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli; il Direttore INAIL, Marcello Fiori.

Tra i presenti in Sala ci saranno anche: il Direttore dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), Danilo Papa; il Segretario Generale DOMINA (Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico), Lorenzo Gasparrini; in rappresentanza del Presidente del Centro studi ricerche IDOS (Immigrazione Dossier Statistico), Ginevra Demaio.