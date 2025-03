Arezzo, 12 marzo 2025 – Futuro sostenibile con le comunità energetiche rinnovabili. Venerdì 21 marzo alle 18 un incontro a Castiglion Fiorentino

L'invito a partecipare è aperto a tutti i cittadini, agli enti locali, al terzo settore, al mondo associazionistico, alle imprese, agli esercenti, agli artigiani

Prosegue l’impegno del Comune di Castiglion Fiorentino per una transizione energetica sostenibile, volta alla tutela ambientale, al contrasto del caro bollette e all’autonomia energetica anche attraverso l’utilizzo delle risorse del PNRR.

Lo scorso 5 marzo in occasione della fiera Key The Energy Transition Expo di Rimini, è stata presentata la partnership tra la Fondazione CER Italia, la prima e unica Comunità Energetica Rinnovabile (CER) attiva a livello nazionale ed Enel in occasione della fiera Key The Energy Transition Expo di Rimini.

L'accento è stato posto sul modello “plug&play” offerto da Fondazione CER Italia alle amministrazioni locali, che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, coinvolgendo comuni, cittadini e imprese nel ruolo di consumatori e piccoli produttori.

Presente all’evento riminese, considerato tra i più importanti sulla transizione e l’efficienza energetica, l’assessore alle Energie Rinnovabili Francesca Sebastiani che afferma “ i dettagli della giornata verranno esposti durante un evento in programma il prossimo 21 marzo preasso sala San Michele di Palazzo Comunale al quale sono tutti invitati sia aziende che privati cittadini visto che anche le utenze domestiche potranno aderire alle offerte dedicate all’iniziativa”.

Fondazione CER Italia, grazie ad una rete di partnership, consente ai suoi membri di accedere a proposte dedicate, definite dalle aziende partner. Nell’ambito di questa iniziativa, è stato annunciato ieri l’avvio della collaborazione con Enel, che diventa partner per i servizi energetici di Fondazione CER Italia e dei suoi membri. L’impegno di Enel a supporto di Fondazione CER Italia si articola su diversi fronti, supportando i membri con proposte per l’energia elettrica e il gas e soluzioni per la realizzazione d’impianti fotovoltaici.