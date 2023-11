Furto aggravato, due arresti a Cortona

Arezzo, 18 novembre 2023 – Nella serata di ieri, i carabinieri di Castiglion Fiorentino, procedevano all'arresto in flagranza per il reato di furto aggravato in concorso, di due donne, entrambe gravate da precedenti di polizia.

Le predette erano state già notate da un Carabiniere, libero dal servizio, mentre si aggiravano con fare sospetto lungo la strada statale SR71. Giunte nei pressi dello stabile della stazione ferroviaria, il carabiniere riusciva a fermarle con l’aiuto di una pattuglia di carabinieri, che avvisati poco prima, lo raggiungevano. Dal controllo alle donne, venivano trovate in possesso di numerose confezioni di cosmetici. Immediati accertamenti consentivano di appurare che i prodotti rinvenuti, erano stati poco prima asportati dagli scaffali di un super mercato del luogo.

Le due donne venivano quindi dichiarate in stato di arresto in flagranza di reato.

L’Autorità Giudiziaria aretina, immediatamente informata disponeva la liberazione ex art. 121 d.a.c.p.p.. I cosmetici recuperati (31 flaconi cosmetici di vario tipo, per un valore di euro 250,00 circa) venivano immediatamente restituiti all’amministratore delegato della società che gestisce il centro commerciale.

Si rappresenta, che nel rispetto dei diritti delle persone indagate, queste sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.