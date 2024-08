Freschi&Vangelisti, un open day speciale dedicato ai bambini

Arezzo, 6 agosto 2024 – L’ultimo giorno di lavoro, prima della chiusura estiva, è stato dedicato dall’azienda Freschi&Vangelisti a un open day speciale dedicato ai bambini dei collaboratori che, entrando al lavoro con i propri genitori, sono stati coinvolti in una visita guidata per capire al meglio di cosa si occupano mamma e papà.

Denise Vangelisti commenta: “Io e Stefano abbiamo voluto promuovere questa giornata, sulla scorta di iniziative simili realizzate in molte grandi realtà italiane, perché ci rendiamo conto che spesso vita lavorativa e vita familiare rimangono troppo separate e per i bimbi questo non sempre è comprensibile. Da madre di quattro figlie questo aspetto per me diventa fondamentale anche come imprenditrice. Il luogo di lavoro, infatti diventa un luogo astratto che, nella mente dei piccoli, è sempre un po’ misterioso. Ma qui i loro genitori passano gran parte della giornata. Per questo abbiamo ritenuto bello ma anche formativo e di grande aiuto per tutti, portare i bambini alla scoperta dell’ambiente di lavoro dei loro genitori. Da un lato facendo conoscere ai più piccoli il posto di lavoro dei genitori, dall’altro permettendo agli adulti di condividere una parte della propria vita personale con i colleghi e i datori di lavoro. Per noi è stato emozionate e ringrazio tutte le famiglie”.

Per i vertici aziendali questa iniziativa rientra in un più ampio filo di welfare aziendale. I bambini sono stati infatti convolti in una vera e propria visita aziendale con particolare attenzione ai reparti dei loro genitori. Hanno potuto comprendere da vicino il lavoro svolto giornalmente dai loro genitori e guardare come nascono prodotti unici dalle loro mani. Lo spirito di questa giornata dei bambini in azienda è andato nella direzione della condivisione e della gratificazione.

Denise conclude: “Passare del tempo con i genitori nel luogo in cui lavorano ritengo sia una bellissima esperienza formativa per i bambini, perché permette loro di apprendere e comprendere da vicino tutte quelle dinamiche di cui spesso credo sentono parlare in famiglia. I bambi i hanno bisogno per crescere con verità e di essere coinvolti e di capire i vari aspetti della propria vita. Promuovere il work-life balance è fondamentale per ribadire l’importanza della persona, la sua unicità”.

Valentina Cipriani, la mamma delle gemelline Anita e Vittoria (in foto) commenta così la giornata: “E’ stato un momento magico, di grande emozione per tutti noi. Dal punto di vista di noi genitori, portare i figli in ufficio, ci ha consentito di condividere un pezzo fondamentale della nostra vita con i colleghi. Sapere che l’azienda in cui si lavora è un luogo in cui la propria vita privata trova spazio e può essere condivisa, è una cosa grandissima. Le mie bimbe erano emozionate e grate. Vedere gli spazi in cui la mamma lavora, il posto in cui creo, le ha rese più serene. È stata una vera esperienza di conoscenza e di accettazione del distacco che è la parte più dura per noi mamme. Si parla tanto di conciliazione vita-lavoro, ecco questo è un modo innovativo per farlo”.