Fondazione Fiorenzo Fratini: vent'anni al servizio dei più fragili

Firenze, 4 maggio 2023 - Dare voce a chi non ne ha. E' un impegno costante al fianco dei più bisognosi l'attività della Fondazione Fiorenzo Fratini, che ripercorre i suoi vent'anni al servizio della comunità con una serata di beneficenza per sostenere progetti di ricerca e solidarietà.

Il Chiostro della Basilica di Santa Maria Novella ospita domani sera il Charity Gala, l'appuntamento patrocinato dal Comune di Firenze con il sostegno di numerose banche e fondazioni private, che coinvolge quattrocento persone appartenenti al mondo delle istituzioni, dell'economia e dello spettacolo.

"E' un'occasione speciale per riunire tutti coloro che hanno dato un contributo a concretizzare le iniziative ideate dalla Fondazione - spiega la presidente Giovanna Cammi Fratini -. Un modo di ringraziare le tante persone e aziende che sono state al nostro fianco consentendoci di raccogliere oltre tre milioni di euro per aiutare diecimila persone in difficoltà e più di cento realtà associative in Italia e all'estero".

La serata, presentata dalla giornalista Annamaria Tossani, prevede momenti di intrattenimento musicale a cura di DJ Faber e Gemelli di Guidonia, performance di danza del corpo di ballo del Florence Dance Festival e la partecipazione straordinaria di quattro chef - Karime Lopez e Takahiko Kondo di Gucci Osteria, Vito Mollica di Chic Nonna e Andrea Mattei di Bistrot Restaurant - di fama internazionale.

I fondi raccolti vanno a sostenere progetti e realtà del territorio che si occupano di ricerca e salute, famiglie in difficoltà e persone affette da disabilità: dall'Associazione Famiglie Lesch-Nyhan, che organizzerà un Open Day di due giorni con famiglie e specialisti per raccogliere dati medico-scientifici e far progredire la ricerca su questa rarissima malattia genetica che colpisce i bambini, all'Associazione Sport2Build, con una donazione finalizzata a comprare un pulmino e garantire visite fisioterapiche ai bambini dello Zambia colpiti dall'LND; dalla Fondazione Montecappelli Onlus, che realizzerà per l'Hospice pediatrico "Casa Marta " una camera di 22 mq dotata di arredi, impianti meccanici, gas medicali e componenti tecnologici, a quella Tommasino Bacciotti, che mette a disposizione delle famiglie con figli malati di gravi forme tumorali due appartamenti, fino al progetto inedito "A Cavallo delle Emozioni", che porta al Centro Ippico L'Appennino un corso di un anno rivolto a persone che soffrono di disagio psichico-motorio.

"E' un lavoro prezioso quello che svolge la Fondazione Fiorenzo Fratini in sinergia con numerose istituzioni pubbliche e private - sottolinea l'assessore al Welfare Sara Funaro -. Un impegno condiviso dall'amministrazione, orientata a destinare le donazioni a favore delle donne sole con figli, delle famiglie numerose e degli anziani non autosufficienti ubicati nell'area fiorentina e nella Città Metropolitana".