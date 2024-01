Fondazione Arezzo Comunità: presentato l’Annual Report 2023

Arezzo, 29 gennaio 2024 – Oltre 40 pagine per raccontare un anno di attività: la Fondazione Arezzo Comunità presenta l’Annual Report, una pubblicazione volutamente sintetica e agile in cui si ripercorre il lavoro svolto nel 2023.

Il report evidenzia come Arezzo abbia accolto con entusiasmo la sfida costruire, attraverso la partecipazione alla Fondazione Arezzo Comunità, percorsi di welfare generativo, dove pubblico, privato e privato sociale, si danno la mano al fine di costruire e progettare la comunità.

Sono circa 50 le realtà di terzo settore (piccole, medie, grandi) che nel 2023 hanno aderito alla Fondazione e che ne utilizzano le opportunità: realtà che si riconoscono e fanno proprio il claim “insieme è di più”, che non un modo di dire, uno slogan, ma un vero e proprio modo di lavorare, nella convinzione che partecipazione e condivisione siamo due strumenti formidabili per costruire scenari nuovi.

Oltre a progetti di inclusione, azioni a supporto di chi è più fragile (che vanno dalla mappatura di alcuni luoghi della città per studiarne l’accessibilità alla realizzazione di uno strumento di supporto ai “cargiver” per supportarli nel loro delicato lavoro quotidiano), la Fondazione si è dedicata a sviluppare una riflessione culturale sul volontariato promuovendo una campagna di comunicazione sociale.

Massima attenzione inoltre è stata dedicata ai soci nella volontà di dare servizi a chi dà servizi, favorendo un nuovo modello di fare rete fra chi si impegna nel cosiddetto “terzo settore”.

Una delle mission della Fondazione Arezzo Comunità è stata e continua ad essere quella di affiancare e supportare i soci nell’intercettare, sviluppare e presentare domande di partecipazione a bandi utili a ottenere finanziamenti o dare vita a progetti che coinvolgono più di una realtà. In tale direzione nel 2023 sono stati sviluppati ben 12 progetti 5 dei quali hanno già ottenuto finanziamenti.

Sono stati inoltre sviluppati due progetti che prevedono un lavoro triennale e che sono stati finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

Non mancano poi collaborazioni istituzionale strette con realtà quali l’Università degli Studi di Siena ed Unesco.

"Il 2023 della Fondazione Arezzo Comunità – commenta il sindaco Alessando Ghinelli – è un'ulteriore prova della scelta lungimirante fatta da questa Amministrazione di attivare lo strumento delle fondazioni per la migliore gestione di settori identificati come prioritari quali la cultura, il turismo e il sociale. Arezzo Comunità risponde a pieno alla volontà di condivisione di visioni e strategie, in un percorso che prevede la partecipazione attiva dell’intera comunità in un ambito di particolare rilevanza".

“Quello che presentiamo in questa pubblicazione – commenta la presidente Lucia Tanti – è stato il primo anno a pieno regime per la Fondazione Arezzo Comunità. Le molte iniziative portate a compimento e i progetti iniziati che svilupperemo, raccontano che il terzo settore, in tutti i suoi molteplici volti, la città nella sua interezza e le altre istituzioni hanno compreso pienamente il valore dello “strumento” Fondazione. Lo si può definire l’anno dei “buoni numeri”: 50 associazioni socie, 12 progetti sviluppati per i soci aderenti, 370 mila euro “arrivati” ad Arezzo per bandi vinti o progetti selezionati curati dalla Fondazione”.

È possibile consultare e scaricare l'Annual Report 2023 della Fondazione Arezzo Comunità al link: https://www.arezzocomunita.it/wp-content/uploads/2024/01/report_2023.pdf