Telemarketing, flop del registro delle opposizioni. Ecco i motivi

Un'operatrice di telemarketing

Firenze, 6 febbraio 2023 – Sono 3,8 milioni gli utenti iscritti al Registro pubblico delle opposizioni che hanno chiesto di bloccare le chiamate a fini di vendita al proprio telefono cellulare o fisso. Uno strumento che però non funziona. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto una sua modifica, ma i tempi di riforma sono lunghissimi, anche perché coinvolgono i garanti della privacy e delle comunicazioni a livello europeo. Nel frattempo, i cittadini, anche se hanno iscritto i loro numeri al registro, continuano a ricevere le telefonate insistenti per la vendita di qualsiasi tipo di prodotto o servizio.

Da cosa dipende? I motivi sono essenzialmente tre. La normativa, con relative sanzioni, non ha efficacia sui call center che chiamano da sedi situate in Paesi extra Ue. Secondo, i call center cambiano spesso i numeri dai quali chiamano e quindi è difficile individuare i trasgressori e applicare le relative sanzioni, che possono arrivare fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 % del fatturato totale annuo. C'è poi un altro motivo. Dopo essersi iscritti al registro, se si autorizza successivamente l'uso dei propri dati personali a terzi, siamo di nuovo a rischio telemarketing, con chiamate insistenti a tutte le ore del giorno.

Visto il mezzo flop, conviene comunque, per chi non lo avesse fatto, iscrivere i propri recapiti telefonici o la mail al registro pubblico delle opposizioni? “Lo strumento esiste, anche se la sua efficacia è ridotta e necessita di adeguamenti tecnici e migliorie, quindi – risponde Luca D'Onofrio, presidente di Federconsumatori Toscana – sconsiglio di non tenerlo in considerazione”.

Come iscriversi

E' possibile iscriversi al registro tramite web (www.registrodelleopposizioni.it), via telefono, chiamando dal numero che si intende iscrivere l'800-957766 in caso di utenze fisse o lo 06-42986411 in caso di cellulari, oppure ancora inviando l'apposito modulo compilato per email all'indirizzo [email protected].