Arezzo, 11 giugno 2025 – Finale ‘sul campo’ per il corso gratuito per proprietari di cani

L’assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini: “grande soddisfazione per la partecipazione registrata”

Finale ‘sul ‘campo’ per “In città con il mio amico a 4 zampe”, il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall’assessorato alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

“Sono veramente soddisfatta di quanto realizzato - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - e di come il progetto sia stato recepito dai numerosi iscritti, che abbiamo già gratificato con un attestato di partecipazione. Un’esperienza didattica all’insegna di affetto, responsabilità e consapevolezza, le basi per un giusto rapporto tra uomo e animale e per una corretta presenza degli animali stessi oltre le pareti domestiche, in strada come in un parco. Ringrazio per la loro disponibilità le strutture ospitanti e i relatori che hanno affrontato molti temi interessanti, dalla socializzazione alla corretta conoscenza del cane, dagli aspetti normativi a quelli sanitari”.

Il corso ha esaurito la sua parte teorica e si appresta ad affrontare la sua ultima lezione pratica che si svolgerà sabato 14 giugno dalle 10:00 alle 12:00 al canile comunale. Necessari: pettorina, guinzaglio, museruola, sacchetti per deiezioni.