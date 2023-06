Fiesole, perdita d'acqua in via Gramsci: si apre un buco sull'asfalto

Fiesole, (Firenze) 9 maggio 2023- Importante perdita d'acqua sotterranea in via Gramsci, in pieno centro a Fiesole. L'area è stata transennata e la strada è chiusa al traffico fra Piazza Mino e Via del Bargellino per consentire agli operai di Publiacqua di eseguire l'intervento in urgenza. A far scattare l'allarme è stata la segnalazione di un cedimento dell'asfalto nella strettoia, notato da alcuni passanti.

Publiacqua fa sapere che la riapertura della strada è prevista entro 4/5 ore. La viabilità alternativa per gli automobilisti in direzione Firenze e Mugello sono: via Faentina, via di Vincigliata, Via Bolognese. Attualmente l'erogazione dell’acqua è sospesa via Matteotti e via Gramsci. d.g.