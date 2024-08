Fiera Antiquaria e Saracino: le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 28 agosto 2024 – Scatta il divieto di sosta in piazza del Praticino

Per lavori di sfalciatura in piazza del Praticino giovedì 30 agosto dalle ore 8:00 alle ore 17:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in tutta l'area interessata.

Fiera Antiquaria: le modifiche al traffico e alla sosta

In occasione della edizione di settembre della Fiera Antiquaria in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre scattano le seguenti variazioni al traffico e alla sosta.

-Dalle ore 8:00 di venerdì 30 agosto alle ore 24:00 di domenica 1 settembre, in via Madonna Laura e in tutta l'area di sosta ricompresa tra piazzetta dietro il Duomo ed il Parco delle Rimembranze, è istituito divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ma ad eccezione dei veicoli di Polizia, di Protezione Civile, dell'Amministrazione Comunale e di quelli muniti di appositi permessi rilasciati dalla Polizia Municipale. Tali veicoli possono sostare sul lato civici pari di via Madonna Laura e nell'area di sosta di fronte al Parco delle Rimembranze. Inoltre è istituito il divieto di transito dei veicoli, fatta eccezione per quelli degli espositori - limitatamente negli orari consentiti - e per i veicoli indicati precedentemente.

-Dalle ore 12:00 di venerdì 30 agosto alle ore 24:00 di domenica 1 settembre è istituito il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati dagli espositori e limitatamente per il tempo necessario a compiere le operazioni di carico/scarico delle merci, in viale Bruno Buozzi nel tratto compreso tra vicolo delle Terme e via de' Palagi e in tutta l'area del parco “Il Prato” (inclusa quella denominata “Parco delle Rimembranze”). L'orario del termine del divieto può subire modifiche in virtù del termine delle operazioni necessarie per la pulizia dell'area interessata dalla manifestazione.

-E' inoltre istituito il divieto di transito dei veicoli in viale Bruno Buozzi nel tratto compreso tra vicolo delle Terme e via A. da Sangallo, ad eccezione del traffico locale, in tutte le strade del percorso che va dall'accesso video-controllato Z.T.L. di via di San Clemente a via de' Palagi, incluse le strade che vi si immettono, ad eccezione del traffico locale e dei veicoli degli espositori al momento dell'ingresso e dell'uscita dalla zona fieristica.

-E' istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, nelle seguenti strade/aree: viale Bruno Buozzi, nei tratti compresi tra via A. da Sangallo e vicolo delle Terme e tra via Ricasoli (inclusa tutta l'area d'intersezione via Ricasoli /viale Buozzi) e via de' Palagi; via de' Palagi nell'area d'intersezione con viale Bruno Buozzi ed in tutti gli stalli riservati alla sosta dei motocicli e dei ciclomotori (inclusa l'area interdetta alla circolazione); nelle aree all'interno del parco “Il Prato”, fatta eccezione per i veicoli degli espositori limitatamente per il tempo necessario a compiere le operazioni di carico/scarico delle merci negli orari consentiti.

-Dalle ore 8:00 di venerdì 30 agosto alle ore 24:00 di domenica 1 settembre nell'area di parcheggio di viale Bruno Buozzi compresa tra gli uffici della “Arezzo Multiservizi”, le mura della fortezza medicea ed il bastione del Soccorso, è istituito il divieto di transito agli autocarri. E' consentita la sosta, esclusivamente alle autovetture, nei tratti ove non vi sono altre limitazioni.

-Venerdì 30 agosto, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, e comunque fino al termine delle operazioni di ingresso fiera, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, ad eccezione dei veicoli utilizzati dagli espositori, nell'area adibita alla sosta al servizio del cimitero urbano di via Gamurrini, ad eccezione degli stalli di sosta ubicati lungo il muro di recinzione del cimitero, nelle due aree adibite a parcheggio di villa Severi (area asfaltata e non asfaltata), prospicienti ai giardini omonimi, meglio evidenziati dalla segnaletica stradale provvisoria posta in loco.

-Per disciplinare l'accesso dei veicoli degli espositori durante le fasi di scarico e di ricarico delle merci, venerdì 30 agosto, dalle ore 14:00 alle 17:00, via Ricasoli ed il tratto di viale Bruno Buozzi compreso tra via Ricasoli e via dei Palagi sono temporaneamente precluse al transito di tutti gli altri veicoli, mentre domenica 1 settembre, al termine della “Giostra del Saracino”, la circolazione veicolare può subire modifiche nel percorso che va dall'accesso video-controllato Z.T.L. di via di San Clemente al parco “il Prato”, nonché da via G. Pietri all'ingresso di Porta San Clemente mediante interruzioni temporanee del transito.

“Battifolle in Piazza”: disciplina provvisoria della circolazione e della sosta

In occasione della manifestazione musicale “Battifolle in Piazza”, in programma sabato 31 agosto in via del Fondaccio, la circolazione e la sosta subiranno le seguenti variazioni dalle ore 10:00 di sabato 31 agosto alle ore 1:00 di domenica 1 settembre.

-Divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in tutta l'area antistante al civico 23/A e sul lato opposto alla medesima.

-Divieto di transito dei veicoli in tutta l'area di via del Fondaccio compreso tra l'edificio al civico 23/A e la S.P. n. 21 di Pescaiola.

-I veicoli in transito sulla S.P. n. 21 di Pescaiola, giunti all'intersezione con via del Fondaccio, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto.