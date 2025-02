Fiab, raccolta firme per richiedere l'installazione di dossi deceleranti in Viale Matteotti

Arezzo, 26 febbraio 2025 – È stata avviata una raccolta firme ad Arezzo per richiedere l'installazione di dossi deceleranti in Viale G. Matteotti, all'altezza della fermata autobus dei Giardini di Santa Croce. Questa iniziativa nasce dall'esigenza di migliorare la sicurezza stradale in un'area che ha visto un aumento preoccupante di incidenti causati dalla velocità eccessiva degli automobilisti in uscita dalla zona del

cimitero.

Anche secondo FIAB la situazione attuale desta preoccupazione, con automobilisti che scendono da quella zona a velocità elevate creando un ambiente pericoloso per pedoni e ciclisti. La richiesta di installare dossi deceleranti mira a stimolare interventi che consentano di ridurre la velocità e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. FIAB Arezzo sostiene attivamente questa iniziativa, coerente con la sua missione di promuovere la mobilità sostenibile ela sicurezza stradale. FIAB sottolinea che molti attraversamenti pedonali potrebbero essere rialzati per disincentivare il raggiungimento di velocità pericolose nel centro abitato.

Nonostante l'amministrazione comunale abbia già avviato iniziative come il ripristino del limite di 30 km/h nel centro storico per migliorare la convivenza tra veicoli, biciclette e pedoni, tali misure non sempre riescono a ridurre significativamente gli incidenti e le loro conseguenze, anche a causa della mancanza di controlli adeguati e di ulteriori azioni di rafforzamento della mobilità sostenibile.

Il NON rispetto del limite di 30 km/h e' purtroppo la normalita', a dimostrazione che la sola segnaletica non basta. Queste scelte per avere un impatto reale hanno necessita' di essere accompagnate da adeguate azioni complementari sia di COMUNICAZIONE che di CONTROLLO.

Implementare misure che portino gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità

consentirebbe di ridurre gli incidenti e migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti.

FIAB Arezzo chiede una diffusa e costante realizzazione di sistemi intrinseci di sicurezza stradale come dossi rallentatori e passaggi ciclopedonali rialzati e, se possibile, ben illuminati.