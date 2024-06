Incidente tra Lastra e Ginestra, Fi-Pi-Li bloccata

Lastra a Signa, 13 giugno 2024 - Incidente in Fi-Pi-Li, superstrada bloccata. L’impatto è successo verso l’ora di pranzo tra le uscite di Lastra a Signa e Ginestra, in direzione mare. Nell’incidente è rimasto coinvolto un motociclista che è rovinato a terra per cause che sono ancora in via di accertamento da parte della polizia stradale. Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza della Pubblica assistenza di Signa, e portato in codice giallo al Nuovo San Giovanni di Dio.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. L’incidente, e il necessario intervento di soccorso hanno tuttavia bloccato il traffico per circa 20 minuti con code fino allo svincolo di Scandicci e rallentamenti per uscire a Lastra a Signa.