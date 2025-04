Festa della Polizia, l'elenco dei premiati al teatro Petrarca

Arezzo, 10 aprile 2025 – Elenco del personale della Polizia di Stato della Provincia di Arezzo premiato in occasione della celebrazione del 173° Anniversario della Fondazione del Corpo.

Arezzo – Teatro Petrarca 10 aprile 2025

Promozione per Merito Straordinario:

· Al Vice Sovrintendente Giacomo SERBOLI,

Encomio Solenne:

· All’Agente Alessandro VISALLI,

· All’Agente Benedetta NASELLO,

in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura,

motivazione:

“Evidenziando eccezionali capacità operative, tempestività nell’azione e coraggio, espletavano un intervento di soccorso pubblico, conclusosi con il salvataggio di un uomo che, con intenti suicidi, si era gettato nel canale Maestro della Chiana; nella circostanza, incuranti del pericolo, non indugiavano nel prendere la decisione di gettarsi nelle gelide acque del canale per recuperare il corpo quasi esanime del malcapitato. Chiaro esempio di spirito di sacrificio ed altruismo. Arezzo, 17 febbraio 2024.”

Encomio Solenne:

· All’Ispettore Giuseppe Mario LONGHITANO,

· All’Ispettore Giuseppe VARANO,

· Al Sovrintendente Patrizio DE PROSPERIS,

in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Arezzo,

motivazione:

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, coordinavano e partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto di nazionalità italiana per il reato di tentato omicidio Arezzo, 25 gennaio 2023”.

Encomio:

· Al Vice Questore Dr Gian Fabrizio MOSCHINI,

in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montevarchi,

motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di smantellare un sodalizio criminale, composto da persone di diverse nazionalità, dedito a reati in materia d’immigrazione clandestina. Pistoia, 15 maggio 2023”.

Encomio:

· All’Assistente Capo Coord.re Alessandro TORRISI,

· All’Agente Scelto Davide SEVERI,

· All’Agente Vincenzo ERCOLE,

· All’Agente Alessia MARAIA,

in servizio presso la Squadra Mobile, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e presso il Posto Polizia Ferroviaria di Arezzo,

motivazione:

“Evidenziando chiare capacità professionali espletavano un’operazione di polizia giudiziaria conclusasi con l’arresto in flagranza di reato di un soggetto resosi responsabile di duplice omicidio. Arezzo 13 aprile 2023”.

Encomio:

· All’Assistente Capo Davide ROTELLINI,

· All’Agente Vincenzo STAIANO,

in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura,

motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un'attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un soggetto responsabile dei reati di Resistenza a P.U., porto abusivo di arma e danneggiamento aggravato. Arezzo, 25 luglio 2022”.

Encomio:

· All’Assistente Domenico DI LAORA,

· All'Agente Alessia MARAIA,

in servizio presso la Squadra Mobile e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura,

motivazione:

“Evidenziando spiccate qualità professionali espletavano un intervento di soccorso pubblico che consentiva il salvataggio di un giovane, colto nell’atto di togliersi la vita tramite impiccagione. Arezzo, 15 maggio 2023”.

Encomio:

· All’Assistente Capo Coordinatore Tecnico Veronica MAUCERI,

in servizio presso l’Ufficio del Personale della Questura,

motivazione:

“Evidenziando elevate capacità professionali si distingueva in un’attività organizzativo-gestionale che le consentiva di assicurare il buon andamento della sezione di appartenenza e di costituire un esempio da seguire anche per le altre articolazioni burocratiche della Questura. Arezzo, 4 aprile 2023-13 novembre 2024”.

Lode:

· All’Ispettore Marco NENCI,

· Al Commissario in quiescenza Vincenzo ALDI,

· All’Assistente Capo Coord. Cristian GOSTINELLI,

· All’Assistente Capo Coord. Maurizio MORDACI,

· All’Assistente Capo Coord. Gianluca BIAGIOTTI,

· All’Assistente Capo Coord. Francesco FERRI,

· All’Agente Scelto Simona CHIRCO,

in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo,

motivazione:

“Evidenziando capacità professionali, effettuavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l'arresto di un soggetto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacenti. Arezzo, 9 novembre 2021”.

****

In occasione dell’odierna celebrazione sono state altresì conferite ulteriori 96 attestazioni premiali al personale degli Uffici della Polizia di Stato della provincia di Arezzo particolarmente distintosi in operazioni di servizio, che verranno consegnate in altra cerimonia.