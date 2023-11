L’Att ospite dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche

Firenze, 26 novembre 2023 – Tanti amici e sostenitori dell’Associazione tumori toscana si sono ritrovati nei giorni scorsi all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche delle Cascine per la serata ‘Vola con Att’, con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le cure domiciliari oncologiche gratuite. La cena è stata l’occasione per presentare il nuovo progetto Over 70, che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato ai pazienti in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica. Per la realizzazione del progetto occorrono 20mila euro per coprire per un anno il costo di una nuova infermiera dedicata che andrà a potenziare il team Att.

“Il 64% dei circa 365mila nuovi casi di tumore che si registrano ogni anno in Italia – ha spiegato il dottor Giuseppe Spinelli, presidente Att – riguarda persone sopra i 70 anni, il cancro si potrebbe quindi definire anche una malattia della terza età. Nell’anziano si riscontrano spesso altre patologie, talvolta croniche, depressione, disturbi cognitivi; inoltre i farmaci assunti possono interferire con le cure anticancro. Da qui la necessità – ha proseguito Spinelli – di proporre un approccio mirato che tenga conto delle esigenze specifiche di malati doppiamente fragili, per l’età e per la malattia”.

All’incontro solidale, organizzato con il prezioso supporto dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche dell’Aeronautica Militare e del suo comandante, generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, e patrocinato da Regione Toscana e Comune di Firenze, sono intervenuti Sara Funaro, assessora al Welfare del Comune di Firenze e Marilena Rizzo, presidente del Tribunale di Firenze. Ha presentato la serata Carlotta Comparini, mentre Cristina Rizzo alla voce e Umberto Quattrone alla chitarra hanno eseguito un repertorio di brani jazz sulle cui note ha ballato Caterina Matucci del Centro Danza Oniris.

Presenti, come sempre, le hostess di Enic Meetings & Events che hanno accolto gli ospiti negli splendidi ambienti del Circolo Ufficiali dell’Istituto. Un ringraziamento particolare a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il generoso sostegno. Si ringraziano inoltre Paolo e Paola Fiori, Gianni Ugolini photographer, Mario Ramazzotti per l’entusiastica collaborazione e Starhotels per il pregevole contributo.