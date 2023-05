Ferito sul bus a causa di un folle che lancia bottiglia di birra

Calcinaia (Pisa), 22 maggio 2023 - Il passeggero di un bus di linea di Autolinee Toscane è rimasto lievemente ferito al volto dalle schegge di vetro di un finestrino mandato in frantumi dal lancio contro il pullman di una bottiglia di birra.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica a Calcinaia ed è stato reso noto oggi dal gestore unico del trasporto pubblico locale regionale che ha preannunciato una querela contro ignoti.

"Il bus della linea 190, giunto in prossimità del civico 282 di via Toscoromagnola a Calcinaia, alle 18.35 circa - spiega At -, dopo aver effettuato la fermata riprendeva la corsa, ma dopo qualche metro l'autista udiva un forte colpo che lo costringeva a fermarsi per capire cosa era successo, accorgendosi così che era stata scagliata una bottiglia di birra contro il vetro laterale del bus, il quale nell'impatto si era frantumato ed i suoi vetri avevano colpito nel viso un passeggero provocandogli piccoli tagli cutanei dai quali perdeva copiosamente sangue. L'autista, dopo aver messo in sicurezza l'autobus ed essersi assicurato che gli altri passeggeri stessero bene, ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine e l'ambulanza per soccorrere il ferito. L'autore del gesto è scappato dirigendosi verso il parcheggio di un vicino supermercato facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine".

L'azienda di trasporti ha già fatto sapere che "fornirà all'autorità giudiziaria qualsiasi supporto per ricostruire l'accaduto e individuare l'aggressore comprese le immagini riprese dalle telecamere poste a bordo del bus".