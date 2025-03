Arezzo, 17 marzo 2025 – Fallisce il colpo in una gioielleria e azienda orafa di Arezzo.

Ieri notte, intorno alle 22:30, due malviventi si sono introdotti all’interno del perimetro aziendale, con l’intento presumibilmente di asportare oggetti di valore presenti nella struttura.

Il colpo è stato progettato nei minimi dettagli. I malviventi, infatti, hanno provveduto a spostare verso il basso le telecamere del sistema di videosorveglianza poste all’esterno della struttura, in modo da evitare di essere ripresi, e hanno tentato di sradicare un sensore di sicurezza. Successivamente, si sono introdotti nel perimetro aziendale e dalla tettoia hanno sfondato una finestra, lasciando evidenti danni alla struttura.

Nonostante i numerosi tentativi di manomissione, i loro movimenti sono stati colti dalla Centrale Operativa Sicuritalia che ha provveduto ad inviare immediatamente diverse pattuglie di Guardie Giurate, contattando il Responsabile dell’azienda e continuando a sorvegliare il sito.

Da una prima ricostruzione, l’attivazione del sistema di allarme e il rapido intervento degli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno messo in fuga i ladri. Congiuntamente sono state allertate le Forze dell’Ordine, prontamente giunte in loco, le quali hanno verificato insieme al Responsabile dell’azienda che nulla era stato asportato. Sono in fase di valutazione i danni alla struttura che, da un primo sopralluogo, risultano considerevoli. Il colpo, comunque, è da considerarsi fallito.

Il gruppo Sicuritalia

· è il leader in Italia nel settore della sicurezza, con 750 milioni di euro di ricavi e 17.500 dipendenti;

· attraverso sette divisioni: Vigilanza Privata, Trasporto Valori, Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza, Investigazioni, Travel Security, Cyber Security, offre una gamma di prodotti e servizi che rispondono in maniera integrata alla domanda di sicurezza espressa dal mercato, coniugando l’utilizzo di tecnologie, uomini ed ICT, per garantire soluzioni per la sicurezza dei propri Clienti;

· ha più di 100.000 clienti, fra i quali annovera la maggior parte delle principali grandi aziende operanti in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico (Intesa SanPaolo, Unicredit, Carrefour, Coop, TIM, Leonardo, Fincantieri, Eni, Enel, …).