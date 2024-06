Fabianelli punta sul green: dal sole la rivoluzione energetica per il pastificio con oltre 160 anni di storia

Arezzo, 11 giugno 2024 – E’ uno dei pastifici più prestigiosi e longevi d’Italia. Da 160 anni lavora grani duri di qualità e li trasforma nell’ingrediente principale della dieta italiana: la pastasciutta. Il buon grano si produce grazie a terre adeguate, ma soprattutto con la maturazione offerta dal sole. Sole sul quale Fabianelli punta ora sul fronte energetico, per garantire anche alla Valdichiana uno stabilimento green inserito in un tessuto ambientale che necessità di grande tutela.

Per queste ragioni il pastificio Fabianelli ha realizzato un impianto fotovoltaico su 4.200 metri quadrati di copertura a Castiglion Fiorentino, di potenza pari a 500 kWp composto da 1063 pannelli, da 470 Watt. La produzione stimata di energia è di 605 MWh l’anno.

Per realizzare questo intervento Fabianelli ha compiuto una scelta a chilometro zero, puntando sulla competenza acquisita in 20 anni di attività da una azienda con sede a Rigutino, la Iris che ha realizzato e sta realizzando impianti di grandissimi dimensioni senza tralasciare quelli di natura domestica e condominiale. Per il pastificio castiglionese Iris ha progettato e realizzato una infrastruttura volta a perseguire la transizione energetica e la tutela ambientale.

Significativo sarà il risparmio di emissioni di CO2 nell’ambiente, valutato in circa 113 tonnellate l’anno. Considerato che la vita utile dell’impianto sarà di almeno 20 anni, si parla di 2262 tonnellate complessive di emissioni di CO2 in meno nella nostra atmosfera.

“Abbiamo ricevuto l’incarico - afferma Francesco Mattesini, amministratore delegato di Iris - di eseguire tutte le diverse fasi della filiera di realizzazione dell’impianto fotovoltaico, spaziando tra consulenza, analisi dello sviluppo ambientale, progettazione personalizzata, installazione e successiva manutenzione. Il tutto, con la finalità di ottimizzare il rendimento finanziario dell’investimento attraverso la gestione efficiente dell’energia pulita e la riduzione dei consumi.”

L’azienda di Rigutino ha messo in atto una progettazione integrata fra impiantistica ed edilizia per massimizzare la producibilità degli impianti e del risparmio sull’intervento edilizio. Particolare attenzione è stata posta per realizzare geometrie architettoniche customizzate sul fabbricato esistente, ottenendo il duplice obbiettivo di rivalutare l’involucro edilizio che risentiva del deterioramento da agenti atmosferici e dal decorso del tempo e di realizzare il miglior supporto per l’impianto fotovoltaico stabile e duraturo con un apprezzato rapporto qualità-prezzo.

Il grano duro dal sole, l’energia dal sole, per proseguire una storia iniziata da Fabianelli nel 1860, mantenendo la tradizione della qualità alimentare adesso affiancata e sostenuta dalla transizione ecologica sempre più urgente per l’intero pianeta e per le risorse economiche necessarie.