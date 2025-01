Evade dai domiciliari, provoca rissa, si scaglia contro gli agenti: arrestato ex calciante

Firenze, 13 ottobre 2021 - È evaso dagli arresti domiciliari e poi si è scagliato contro gli agenti che era intervenuti per calmarlo in un bar dove poco prima, ubriaco, aveva avuto un'accesa lite con un cliente. Per questo un ex calciante del Calcio storico fiorentino, 50enne, è stato arrestato ieri dalla polizia a Firenze, in via del Saletto. I reati contestati sono evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo si trovava ai domiciliari dopo essere stato arrestato il 30 luglio scorso per lesioni. Nella circostanza l'ex calciante, appena uscito dal carcere per una fine condanna, era entrato insieme alla compagna nel negozio di un parrucchiere e lo aveva picchiato procurandogli ferite guaribili in 21 giorni.

