Al via a Castelnuovo di Garfagnana il servizio di estetista oncologica

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 16 maggio 2024 – Presentazione e avvio del nuovo servizio dell'estetista oncologica, che verrà garantito all’interno del poliambulatorio annesso all’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana, dove l'attività verrà svolta per due giorni al mese: ogni primo e terzo venerdì pomeriggio.

L’iniziativa è conseguente alla firma, avvenuta lo scorso 11 aprile a Palazzo Ducale a Lucca, di un protocollo d’intesa tra la Provincia e la Commissione Pari Opportunità, la Fondazione Banca del Monte, l’Azienda USL Toscana nord ovest e le associazioni di volontariato “Il ritrovo di Roberta” e “Mi curo di te” che, metteranno in pratica le azioni concordate nei territori di Lucca, Castelnuovo e Versilia. In questi specifici territori, le pazienti affette da patologie oncologiche potranno usufruire non solo del supporto medico e psicologico, ma, adesso, anche estetico.

L’obiettivo è, infatti, quello di promuovere l’integrazione delle competenze mediche, psicologiche ed estetiche, così da creare un ambiente di cura ancora più completo e rispettoso delle esigenze delle pazienti in terapia oncologica. Presenti, tra gli altri, la presidente della Commissione provinciale PO Piera Banti, la responsabile degli ospedali della Valle del Serchio Romana Lombardi, il direttore della Zona distretto della Valle del Serchio Fabio Costa, Patrizia Pieroni per la Fondazione Banca del Monte, Catia Donati per l’Associazione “Il ritrovo di Roberta” e l’oncologa della Valle del Serchio Manuela Pellegrini, insieme alle tre estetiste oncologiche individuate: Giulia Berni per la Valle del Serchio, Lucia Errico per Lucca e Siria Perretti per la Versilia.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte, è promosso in collaborazione con gli specialisti oncologici e gli psicologi dell’Asl Toscana nord ovest e, di fatto, vuole migliorare la qualità della vita delle pazienti, attraverso la consulenza di estetiste esperte.Oltre all’Azienda sanitaria, collabora dunque all’iniziativa la Provincia di Lucca che, attraverso la Commissione Pari Opportunità, contribuisce economicamente per consentire l’avvio e il mantenimento dell’attività.

Per quanto riguarda Castelnuovo di Garfagnana, la parte operativa sarà affidata all’Associazione “Il ritrovo di Roberta”, che da molti anni è presente sul territorio della Valle del Serchio a supporto dei pazienti in cura oncologica e che metteranno di disposizione le estetiste certificate oncologiche.

Il supporto delle estetiste si concretizzerà in consigli utili alle pazienti che saranno indirizzate dagli specialisti oncologici agli ambulatori messi a disposizione dall’Asl. Potranno venire dati consigli su come truccarsi, come mettere una parrucca o il turbante, per superare il problema della caduta dei capelli, ma anche come idratare la pelle e le unghie con leggeri massaggi per l’assorbimento dei prodotti in commercio.

