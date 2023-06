Estate 2023, è ancora tempo di ‘Staycation’, la breve vacanza a due passi da casa

Firenze, 13 giugno 2023 - L’estate 2023? Tante mini-vacanze, a un’ora di macchina da casa. Parola di Elena Farinelli, blogger di IoAmoFirenze e molto attiva su Instagram come @Nellifirenze.

“Anche per questa estate si conferma il fenomeno, nato lo scorso anno, della Staycation, ovvero della piccola vacanza a due passi da casa - racconta Farinelli -. Tra il caro-carburante e la difficoltà di organizzare ferie di più ampio respiro, alla fine è vincente l’idea dell’agriturismo con piscina, dove subito si respira l’atmosfera della vacanza. Tra natura, piscina e buon cibo, il relax è assicurato. Si tratta di una proposta comodissima anche per chi lavora fino a sabato a pranzo. Come dire: massimo rendimento, col minimo sforzo. Siamo tutti stressatissimi, anche per le troppe ore passate nel traffico. Meglio dunque spostarsi poco e godersi subito un po’ di meritato riposo”.

E i Toscani che invece si allontaneranno un po’ di più da casa?

“Il mare vince sempre e comunque. Grecia, Formentera ed Ibiza si confermano al top. Altrimenti, vedo che molti prediligeranno le capitali europee oppure andranno al fresco nel nord Europa o in montagna. In tal senso, il Trentino Alto Adige è imbattibile, soprattutto per chi ha bambini. Sono attrezzatissimi per le famiglie, che lì davvero possono rilassarsi. Una minoranza, senza problemi economici, prenderà invece il volo verso l’America o il Giappone”.

Per i più, l’estate si snoderà attraverso piccoli momenti di riposo.

“Sì. Anche quest’anno vedo che i toscani opteranno per fare più vacanze, ma ciascuna di meno giorni. Insomma, un week-end lungo, quattro giorno al mare, altrettanti in montagna. La scelta è dettata sia da una carenza di soldi sia da problemi di lavoro o di famiglia”.

Ma non è che per certi versi siamo agitati anche in ferie?

“E’ vero (ride, ndr.). La stessa frenesia della città la ritroviamo anche in vacanza, dove ci portiamo le nevrosi per la ricerca del posteggio o per la precedenza al ristorante”.

Nuove tendenze?

“Sempre più persone mi chiedono di luoghi in cui si può andare in compagnia del proprio cane. Con la pandemia, sono sempre di più le persone che vivono con un piccolo amico a quattro zampe. Pertanto, si cercano le bau Beach e le strutture amiche degli animali”.

Qualche dritta per risparmiare un po’?

“I prezzi dei voli purtroppo sono triplicati. Con la navigazione in incognito, tramite Vpn, si possono però ‘bluffare’ quei meccanismi delle compagnie aeree che fanno impennare i prezzi. Un altro consiglio è quello di collegarsi di notte per trovare i prezzi più bassi. Quanto alle destinazioni più economiche, Bulgaria, Albania, Grecia (ma non le isole più famose). In Italia, Abruzzo o Molise”.

E se uno vuole restare in Toscana?

“Mi dicono che, ad agosto, si può dormire con 30-40 euro a notte sull’Amiata. Unico posto con tariffe così basse, in altissima stagione”.