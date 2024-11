Esselunga, nuovi orari in Toscana: chiusura anticipata alle 21. Ecco dove e perché

Prato, 4 novembre 2024 - Da oggi, chiusura anticipata di un’ora per il punto vendita Esselunga di Prato-Leonardo Da Vinci, che chiuderà i battenti alle 21 invece che alle 22. Si tratta dell’unico supermercato toscano che, da oggi, si uniforma alle nuove direttive aziendali. Esselunga ha infatti deciso, per tutto il territorio nazionale, di anticipare alle 21 lo stop alle vendite nei supermercati in cui finora si è chiuso più tardi. Esselunga spiega che questa scelta è stata presa per motivi organizzativi e per venire incontro alle esigenze dei dipendenti, permettendo loro di concludere i turni in anticipo e di tornare a casa prima la sera.

«Come organizzazioni sindacali - afferma Alessio Di Labio, della segreteria nazionale Filcams -, avevamo chiesto l’anticipo della chiusura su diversi punti vendita sia per una questione di sicurezza legata a episodi di furti in alcuni di questi punti, sia per dare un beneficio dei lavoratori in termini di durata dei turni».

Per quanto riguarda Firenze, non cambia niente perché l’Esselunga di Novoli dallo scorso giugno chiude alle 21. E, da ottobre, il cambiamento ha riguardato anche il negozio del Gignoro.

Come ci raccontano purtroppo spesso le cronache, capita sempre più di frequente che gruppi di sbandati eleggano a loro punto di ritrovo proprio i supermercati. Più volte si sono lamentati i clienti di via Canova, tra furti di alcolici, parapiglia tra balordi e guardie giurate, e personaggi molesti di vario genere. Gli stessi problemi che si registrano in via di Novoli, dove da tempo i residenti denunciano bivacchi e sporcizia. I bagni, riferiscono i cittadini, sono “spessissimo utilizzati dai senzatetto del quartiere”. Non solo. “Più volte capita che qualcuno prenda una confezione di cibo, la consumi in un angolo del supermercato e poi lasci lì il tutto, come se fosse la cosa più normale del mondo”, racconta chi vive in zona.

Nulla cambierà, invece, per quanto riguarda la chiusura alle 22, solo d’estate, nei punti vendita dei luoghi di villeggiatura, come ad esempio quello di Lido di Camaiore.