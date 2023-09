Ente Serristori, al via i lavori per 10 posti letto

Arezzo, 4 settembre 2023 – “Oggi attraverso un bando del PNRR ci apprestiamo ad aprire il cantiere per la realizzazione di ulteriori 10 posti letto a completamento dell’ultima ala dell’edificio di piazza San Francesco che ospita appunto la RSA Cosimo Serristori. Si tratta di un intervento importante che prevede anche il rifacimento del manto di copertura oltre alla realizzazione di nuovi spazi per gli ospiti, un nuovo spazio refettorio, 5 nuove camere doppie per un totale di dieci posti letto che porteranno la RSA Cosimo Serristori, ad un totale di 29 posti letto oltre agli 8 posti letto di casa famiglia”. Lo annuncia il presidente dell’Ente Serristori, Alessandro Concettoni, visibilmente soddisfatto per i mesi di lavoro che hanno portato all’aggiudicazione del bando.

“Nel 2014” – continua Concettoni – “abbiamo ereditato una struttura con una ordinanza di chiusura da parte dei carabinieri del NAS in quanto, nonostante una faraonica ristrutturazione, per dirla con una parola neppure il portone di ingresso rispettava la normativa regionale 41/2005. Unitamente al mio consiglio di amministrazione ed al direttore Dott.ssa Laura Billi, che ringrazio per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi anni, abbiamo condiviso ed approvato un piano di ristrutturazione per la messa a norma della struttura in base ai requisiti richiesti dalla normativa regionale 41/2005”.

Nel 2018 si è tenuta l’inaugurazione dei primi 12 posti letto per poi arrivare a 19 nel primo trimestre 2019 e, infine, oggi con la realizzazione di ulteriori 10 posti letto a completamento dell’ultima ala dell’edificio di piazza San Francesco che ospita appunto la RSA Cosimo Serristori.

“Sono soddisfatto, oltre che orgoglioso e con me tutto il CdA di poter lasciare alla comunità una struttura completamente a norma, moderna rispondente ai bisogni dei nostri ospiti. Una delle novità inserite in questo progetto è riferita alla realizzazione di una stanza sensoriale ad uso dei nostri ospiti. Le persone che soffrono di patologie con difficoltà intellettive e comunicative” - aggiunge il Presidente Alessandro Concettoni – “vivono spesso condizioni di isolamento e distacco dalla realtà, la stanza sensoriale attraverso colori, suoni, profumi porta ad una rigenerazione profonda, un totale rilassamento fisico e mentale, migliorando l’umore, la concentrazione, il comportamento e l’autostima, fattori tutti importanti per il benessere dei nostri ospiti anziani”.

Siamo di fronte sempre di più ad un invecchiamento della popolazione ed anche Castiglion Fiorentino è investito da questo processo, basti pensare che, dati Istat, alla fine del 2021 il totale degli abitanti era di 12.996 persone di cui 3.163 ( 24,34%) anziani, la metà dei quali “ holdest old “, cioè di età superiore ai 75 anni e di questi oltre 250 sono considerati non autosufficienti e pertanto il ruolo delle RSA, investendo sulla realizzazione di nuovi posti letto, diventa necessario e fondamentale all’interno della nostra comunità.

“Non solo, una struttura come l’Ente Serristori, dovrà anche prendere in considerazione l’opportunità di offrire ulteriori servizi a favore della popolazione anziana, e proprio su questo tema e sempre all’interno del PNRR Missione 5 Coesione Sociale, abbiamo elaborato il progetto RE-SOL ‘Serristori’ rete integrata solidale territoriale di servizi volti alla prevenzione della istituzionalizzazione di persone non autosufficienti e fragili all’interno del quale vorremmo attivare una ulteriore serie di servizi come ad esempio il Centro Diurno, il Co-Housing, i servizi di prossimità, prestazioni di assistenza tutelare, prestazioni di collaboratore familiare etc. insomma tutti quei servizi necessari ed utili ad evitare l’isolamento dei nostri anziani. Questa, dovrà essere la casa di tutti dei prossimi anni” conclude il Presidente dell’Ente Serristori, Alessandro Concettoni.