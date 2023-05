Emergenza Emilia Romagna: Firenze in Armonia e la Misericordia di Quinto si mobilitano

Firenze, 27 maggio 2023 - Firenze in Armonia unisce le proprie forze con quelle della Misericordia di Quinto e in appena due giorni organizza una spedizione velocissima per consegnare generi di prima necessità alla popolazione emiliana e romagnola colpita nei giorni scorsi dall'alluvione. Non solo generi alimentari ma anche pale, stivali, guanti e quanto occorre per spalare il fango che ha investito le città.

“Quando piove -commenta il presidente di Firenze in Armonia Federico Faldi- il fango si scioglie, ma se piove molto la situazione peggiora e, in caso di caldo e sole non va meglio, perché il fango si secca e rimuoverlo diventa drammatico. Insieme alla Misericordia di Quinto, grazie alla collaborazione del Governatore Stefano Tallori e l'impegno del nostro socio Colonnello Mauro Bonfini -che è anche socio della Misericordia- abbiamo potuto approntare questa consegna in tempi record al centro di smistamento di Sant'Agata sul Santerno, che è arrivata a destinazione già nella giornata di ieri. Noi di Firenze in Armonia siamo sempre in prima linea quando si verificano situazioni di emergenza, per aiutare le popolazioni in difficoltà a reagire nel modo migliore possibile. Nel nostro statuto non prevediamo l'erogazione di denaro, ma la donazione di materiale utile e immediatamente utilizzabile”. Caterina Ceccuti