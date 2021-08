Firenze, 10 agosto 2021 - Si vota il domenica 3 e lunedì 4 ottobre per il primo turno delle elezioni amministrative. Eventuali ballottaggi, laddove previsti e cioè nei comuni con più di 15mila abitanti e nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il 50% più uno dei voti, fissati per domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

L'ELENCO COMPLETO DEI COMUNI AL VOTO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Toscana

Sono 31 i comuni chiamati al voto in Toscana. Un solo capoluogo (Grosseto), sette comuni sopra i 15mila abitanti e quindi suscettibili di ballottaggio e 24 comuni sotto la soglia, dove quindi basterà la maggioranza relativa per essere eletti: qui il sindaco sarà espresso al primo turno.

Ecco l'elenco dei comuni (in neretto i comuni sopra i 15mila abitanti):

PROVINCIA DI FIRENZE: Sesto Fiorentino, Reggello.

PROVINCIA DI AREZZO: Montevarchi, Sansepolcro, Civitella in Val di Chiana, Anghiari.

PROVINCIA DI GROSSETO: Grosseto, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Scansano, Capalbio, Roccalbegna.

PROVINCIA DI LIVORNO: San Vincenzo.

PROVINCIA DI LUCCA: Massarosa, Altopascio, Seravezza, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana.

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Montignoso, Pontremoli, Bagnone.

PROVINCIA DI PISA: Vecchiano, Buti, Castellina Marittima e Santa Luce.

PROVINCIA DI PISTOIA: Larciano, Abetone Cutigliano.

PROVINCIA DI PRATO: Carnignano.

PROVINCIA DI SIENA: Chiusi, Monticiano, Trequanda.

Umbria

I comuni dell'Umbria chiamati al voto sono dodici, tre di essi sopra i 15mila abitanti (Città di Castello, Spoleto, Assisi).

PROVINCIA DI PERUGIA: Città di Castello, Spoleto, Assisi, Nocera Umbra, Bevagna, Bettona.

PROVINCIA DI TERNI: Amelia, Montecastrilli, Avigliano Umbro, Castel Giorgio, Otricoli, Parrano.

La Spezia

In provincia di La Spezia andranno al voto sette comuni, tutti sotto i 15mila abitanti: Santo Stefano Magra, Ameglia, Beverino, Riomaggiore, Brugnato, Borghetto Vara, Zignago.