Tra circoli Arci e una Firenze inedita: MasterChef, cosa fa Eleonora Riso un anno dopo la vittoria

Firenze, 20 febbraio 2025 – La semifinale, stasera, di MasterChef Italia 14 richiama due dei protagonisti più amati della scorsa edizione: la vincitrice Eleonora Riso e Niccolò Califano, suo amico e quinto classificato. Ma cosa fa oggi Eleonora Riso? A un anno dalla sua vittoria, la giovane chef livornese ma residente a Firenze ha intrapreso un percorso che l'ha portata lontano dalle cucine tradizionali dei ristoranti per dedicarsi a un progetto che unisce cucina e socialità.

Eleonora Riso trasforma il cibo in un'esperienza sociale con 'Sapori in Circolo', unendo cucina e cultura a Firenze

Cosa fa oggi Eleonora Riso

Dopo la vittoria a MasterChef, Eleonora ha scelto una strada inaspettata: “Mi occupo di eventi nei circoli Arci, cucino insieme alle persone”, ha raccontato in un'intervista a Fanpage.it. In particolare, ha organizzato serate in provincia di Firenze, con una ventina di partecipanti, in cui la cucina diventa un momento di aggregazione e scambio culturale. Il format prevede una Masterclass pomeridiana e un aperitivo serale aperto a tutti, durante il quale si degustano i piatti preparati, ispirati alla cucina di diverse parti del mondo. Il primo ciclo di eventi si è concentrato sulla cucina siriana, in collaborazione con lo chef siriano Samir Shakkour.

"I circoli Arci mi sono sempre piaciuti per l'atmosfera conviviale che creano e che rispecchia il mio ideale di ristorazione", ha spiegato nella stessa intervista Eleonora, ribadendo la sua volontà di costruire un percorso professionale alternativo rispetto ai tradizionali schemi della ristorazione.

Eleonora Riso alla Casa del popolo di Fiesole, Firenze

Obiettivo lavorare in autonomia

Molti si sono chiesti se la vincitrice di MasterChef abbia ricevuto offerte da parte di grandi chef. La risposta? No, ma non è un problema per Eleonora. "Non mi aspettavo di essere chiamata. Se me lo proponessero oggi, non accetterei", ha dichiarato più volte con estrema sincerità.

Secondo lei, la gestione di un ristorante richiede competenze che vanno oltre la bravura in cucina: "Questo mestiere è molto più di saper cucinare bene. Gestire un ristorante che funzioni settimanalmente è un'altra cosa".

Il suo obiettivo resta quello di lavorare in autonomia: "Al momento mi sto concentrando sui circoli e sulla possibilità di portare il progetto in tutta Italia. Ho sempre preso in considerazione nuove esperienze, ma voglio lavorare per conto mio, senza dipendere da altri", ha affermato.

La vittoria di Eleonora a Masterchef Italia

Il sogno nel cassetto

Nonostante il successo nel mondo della cucina, Eleonora non ha mai nascosto il suo desiderio di una vita più a contatto con la natura. "Sogno di aprire un luogo tutto mio: una casa in campagna, accogliente e un po' grande, dove mi occupo sia dei prodotti che della cucina. Un posto in cui le persone vengano non solo per mangiare, ma anche per altre esperienze", le sue parole dopo la vittoria.

Al momento, i 100mila euro vinti a MasterChef restano intatti nel salvadanaio, in attesa dell'investimento giusto. E il legame con Niccolò Califano, nato all'interno del programma, continua anche fuori dagli studi televisivi. La loro amicizia e complicità saranno di nuovo protagoniste nella semifinale di MasterChef, dove torneranno per una sfida speciale.

Quando Eleonora vinse MasterChef 13, colpì tutti con la sua creatività e il suo coraggio nel mescolare sapori giapponesi e toscani. La sua vittoria fu un'esplosione di gioia incontenibile. E stasera il suo ritorno in tv sarà senza dubbio un successo.