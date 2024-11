Ecosistema salute, come migliorare la qualità della vita della popolazione residente nel Casentino

Arezzo, 5 novembre 2024 – Ecosistema salute. La conferenza, a cui partecipa anche la rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa Sabina Nuti, si pone l’obiettivo di trovare soluzioni per migliorare la qualità della vita della popolazione residente nel Casentino e aumentare le potenzialità degli enti del Terzo Settore operanti sul territorio. Verranno presentati i primi risultati di un questionario online rivolto ai residenti dei Comuni del Casentino su temi fondamentali come i servizi sociosanitari, infrastrutture, trasporti

Costruire l’ecosistema della salute nelle aree interne della Toscana attraverso il coinvolgimento della cittadinanza: giovedì 7 novembre a Bibbiena la conferenza per conoscere meglio il progetto PNRR Tuscany Health Ecosystem

PISA, 5 novembre. Giovedì 7 novembre 2024 alle ore 11:00, è in programma presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini, sede del Comune di Bibbiena, la conferenza "Costruire l’ecosistema della salute: l’osservatorio della popolazione e la mappatura degli enti del terzo settore nel Casentino". L’incontro, aperto a tutti i cittadini, rappresenta un'importante occasione per approfondire il progetto PNRR “Tuscany Health Ecosystem” (THE), finanziato dall'Unione Europea mediante il programma Next Generation EU. Nel progetto THE, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa coordina lo Spoke 10 "Salute della Popolazione" e ha come partner locali per la promozione della salute e l'innovazione tecnologica e organizzativa l'Asl Sud Ovest e l'Unione dei Comuni del Casentino.

La giornata, introdotta da Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena e presidente del distretto sanitario Casentino, e da Marzia Sandroni, direttrice della zona distretto sociosanitaria del Casentino, si pone come obiettivo quello di porre l'attenzione su due elementi fondamentali per la costruzione di un ecosistema di salute nelle aree interne: la qualità della vita della popolazione residente e il profilo e le potenzialità degli enti del Terzo Settore operanti sul territorio. Per la Scuola Superiore Sant’Anna partecipano in presenza Elena Vivaldi, professoressa associata presso l’Istituto Dirpolis, Filippo Quattrone, ricercatore presso il Centro di Ricerca Interdisciplinare Health Science, e Andrea Chiappetta, assegnista di ricerca presso il Centro di Ricerca Interdisciplinare Health Science. Conclude i lavori l’intervento della rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna Sabina Nuti.

Costruire il futuro del Casentino attraverso il coinvolgimento della cittadinanza

L’ “Osservatorio della popolazione” infatti ha l'obiettivo di raccogliere dati cruciali per migliorare la qualità della vita nelle aree interne della Toscana. La prima azione concreta è stata il lancio del questionario online rivolto ai residenti dei Comuni del Casentino, che ha permesso di condividere esperienze e opinioni su temi fondamentali come i servizi sociosanitari, infrastrutture, trasporti, connettività Internet e molto altro.

La conferenza è proprio l’occasione per presentare sul territorio, da parte del dott. Filippo Quattrone, che coordina l'Osservatorio, i primi dati raccolti e sensibilizzare la cittadinanza sulla partecipazione attiva a questa iniziativa, che è presente anche in Garfagnana, Media Valle del Serchio, Versilia e Isola d'Elba. La voce dei cittadini sarà fondamentale per progettare e attivare interventi mirati a rispondere ai bisogni della comunità.

Gli enti del terzo settore: un asset fondamentale per generare salute

Nel corso della mattinata la prof.ssa Vivaldi presenterà i primi risultati e le prossime iniziative relative alla mappatura degli Enti del Terzo Settore operanti in Casentino. Nel pomeriggio, gli stessi enti saranno protagonisti di un incontro dedicato in cui, con la metodologia del focus group, verranno coinvolti per esaminare e costruire insieme possibili linee di azione e rafforzamento del lavoro di rete.

Partecipare significa contribuire

Durante la conferenza, il team di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna illustrerà come i dati raccolti verranno utilizzati per migliorare i servizi locali e promuovere il benessere delle comunità. I lavori verranno chiusi dalla prof.ssa Nuti, Rettrice della Scuola Sant'Anna e da una tavola rotonda con le amministrazioni locali e i partecipanti.

"Attraverso la partecipazione al questionario online, accessibile dalla pagina https://comestoquicasentino.santannapisa.it/, i cittadini non solo esprimono le proprie necessità, ma contribuiscono attivamente alla costruzione di un futuro migliore per chi sceglie di vivere in Casentino," afferma il team della Scuola Sant’Anna.