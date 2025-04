Arezzo, 15 aprile 2025 – È partito il concorso Cortona in Fiore: case e negozi ancora più belli

Confesercenti e Proloco centro storico invitano a partecipare imprese e cittadini

È partito il «Concorso Cortona in Fiore», fino al 30 aprile è possibile inviare le fotografie degli allestimenti floreali realizzati su abitazioni e attività produttive del centro storico. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con la collaborazione di Confesercenti e Proloco centro storico.

Alla sfida, ideata per rendere la città di Cortona ancora più bella possono partecipare residenti, proprietari di immobili non residenti, operatori commerciali, associazioni e gruppi creati per l’occasione. È necessario addobbare balconi, davanzali, terrazze, vetrine, ingressi, spazi di suolo pubblico o un fronte strada di qualsiasi genere e dimensione. Gli immobili o gli spazi dove vengono realizzati gli allestimenti devono essere visibili dalla pubblica via e trovarsi nel centro storico di Cortona.

«Un appello a tutte le attività commerciali a fare la loro parte per rendere ancora più bella Cortona - dichiara Lucio Gori di Confesercenti - Siamo certi che le imprese del centro storico vorranno cogliere questa opportunità in uno spirito di sana competizione al fine di raggiungere l’obiettivo comune di una Cortona accogliente e colorata grazie alle creazioni floreali».

«Cortona ha sempre avuto il dono della bellezza - dichiara Marco Mori, presidente Proloco centro storico - ma è quando ciascuno di noi ci mette il proprio tocco personale che questa bellezza diventa magia. Con il concorso invitiamo tutti - cittadini, commercianti, giovani e meno giovani - a partecipare con fantasia e passione. Non serve essere giardinieri esperti, bastano un po’ di fiori, un angolo da decorare e la voglia di contribuire a rendere la nostra città ancora più accogliente e viva».

Fino al 30 aprile 2025 sarà possibile inviare le foto al numero whatsapp +39 338 700 9352 della Proloco Centro storico oppure via email all’indirizzo [email protected]. Insieme a 3/5 immagini dell’addobbo floreale vanno indicati nome, cognome, numero di telefono del referente e indirizzo dell’allestimento.

In base alle domande di adesione pervenute, saranno pianificati dei sopralluoghi da parte della giuria per la compilazione della classifica finale. Il disciplinare completo è disponibile su https://www.comune.cortona.ar.it/novita/avvisi/prima-edizione-concorso-cortona-fiore. Le premiazioni si terranno il 1 maggio in occasione della manifestazione «Cortona in Fiore».