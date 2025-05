Arezzo, 21 maggio 2025 – Dopo decenni Il cimitero di San Marco è stato completamente restaurato grazie ad un investimento di 100mila euro.

“Siamo molto soddisfatti per la risposa data alla comunità, che da decenni richiedeva di restituire decoro ad un luogo di culto nel rispetto della nostra memoria – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini – L’investimento è stato significativo ed ha permesso di risolvere le criticità dovute a dissesti e crolli parziali, in particolare nella camera mortuaria e nei muri perimetrali che presentavano anche gravi danneggiamenti alla copertura del tetto e il distacco di numerosi blocchi di pietra sul lato frontale.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Soprintendenza e tutto l’iter di appalto, i lavori hanno riguardato il rifacimento dei muri di confine con la ricostruzione delle parti mancanti, la ricostruzione delle pareti lesionate portanti della camera mortuaria, la realizzazione di un nuovo solaio nel rispetto dell’architettura originale ed, è stato eseguito il consolidamento delle fondazioni per prevenire ulteriori danni.

Questo intervento rappresenta solo il primo di un piano di investimento storico da 1 milione e 200. 000 euro come previsto nel bilancio previsionale 2024-2026 . Per il Cimitero Monumentale di Montevarchi, siamo in fase di chiusura del progetto definitivo, seguirà la conferenza dei servizi e il parere della sovrintendenza. Mentre è già stato ultimato il progetto esecutivo per il Cimitero di Levane e a stretto giro procederemo con l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 170.000 euro.

Sono interventi ingenti e onerosi, a causa di decenni di incuria, ma come promesso stiamo ristrutturando tutti i cimiteri della città, luoghi sacri e della memoria che ci legano ai nostri cari che vogliamo rendere più sicuri e decorosi”