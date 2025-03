Arezzo, 21 marzo 2025 – Donne in marcia: dalla lotta per il voto alla conquista dei diritti

Lunedì 24 marzo alle 21 a Palomar , si terrà un incontro con l’onorevole Rosy Bindi per riflettere su come la lotta per il diritto di voto sia stata solo l’inizio di un lungo cammino verso la piena parità di diritti. L’evento è organizzato da Unicoop Firenze sezione di San Giovanni Valdarno insieme al comune

San Giovanni Valdarno dedica l’intero mese di marzo alle celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna, con un ricco programma di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di stimolare la riflessione e il confronto sul ruolo della donna nella società, valorizzando il percorso di emancipazione e le sfide ancora aperte per il raggiungimento della piena parità di genere. Incontri, concerti, momenti conviviali e spettacoli al museo.

Uno degli appuntamenti più attesi si terrà lunedì 24 marzo alle 21 a Palomar, Casa della Cultura, con l’incontro dal titolo “Donne in marcia: dalla lotta per il voto alla conquista dei diritti”, che vedrà la partecipazione dell’onorevole Rosy Bindi.

Figura della politica italiana, Rosy Bindi ha dedicato la sua carriera all’impegno pubblico e alla lotta contro ogni forma di discriminazione di genere. Durante l’evento, ripercorrerà le tappe fondamentali della battaglia per i diritti delle donne, soffermandosi su temi cruciali come la parità di genere, la presenza femminile nelle istituzioni e il contrasto alla violenza sulle donne.

L’incontro, organizzato dalla sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno insieme al Comune, sarà aperto dagli interventi del sindaco Valentina Vadi e della presidente della Sezione Soci Coop di San Giovanni, Carla Bernacchioni. Un’occasione per approfondire le sfide ancora aperte e confrontarsi sul futuro dei diritti delle donne in Italia.

L’ingresso è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.