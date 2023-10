Lava i vetri e precipita dal quarto piano: la tragedia della badante, morta davanti all’amica

Arezzo, 11 ottobre 2023 – Un istante, poi il buio. Un volo da un’altezza di oltre dieci metri e lo schianto in uno dei vialetti che disegnano i giardini davanti ai palazzoni del Villaggio Oriente, periferia nord di Arezzo. È morta così una donna di 72 anni, romena. Una mattina come tante nell’appartamento dove vive un’anziana di 85 anni che lei aiutava nelle piccole necessità quotidiane, ma soprattutto trascorrevano insieme qualche ora, per farsi compagnia. Qualcosa è andato storto e la mattina di sole si è trasformata in terrore e in tragedia. Secondo una prima ricostruzione, la settantaduenne stava pulendo i vetri di una finestra dell’appartamento, al quarto piano di un palazzo dove vivono molti anziani. Non è ancora chiaro se la donna abbia avuto un malore, un capogiro o se si sia sporta troppo dalla finestra perdendo l’equilibrio. All’improvviso è precipitata nel vuoto, cadendo in uno dei vialetti, proprio davanti agli occhi dell’anziana amica.

Sì perché quest’ultima, nel frattempo, era scesa per due fare chiacchiere con le vicine di casa, approfittando del sole. Una scena terribile per chi ha visto in diretta il corpo della settantaduenne precipitare e schiantarsi a terra: uno choc per l’ottantenne. La macchina dei soccorsi si è mossa subito e gli esperti del 118 hanno tentato di rianimare la donna più volte. Da Careggi è arrivato l’elisoccorso Pegaso, atterrato nel piccolo campo in terra battuta dove i ragazzi giocano al pallone. Ma tutto è stato inutile. Le condizioni della settantaduenne sono apparse subito disperate e i tentativi dei soccorritori non sono serviti a salvarle la vita.

La terribile notizia ha fatto il giro dell’isolato e molte persone si sono affacciate ai terrazzi per capire cosa fosse accaduto. Ma quando il Pegaso è decollato senza la donna a bordo, è stato a tutti chiaro che non ce l’aveva fatta. Le indagini sono affidate alla polizia per capire perché la donna è caduta e come è stato possibile. Gli investigatori escludono l’ipotesi del suicidio e gli esperti della scientifica hanno eseguito i rilievi nell’appartamento per raccogliere dettagli e ricomporre il puzzle di ciò che è successo in quella stanza, a metà mattina, nella calma di un quartiere dove i pensionati passeggiano e, spesso, condividono solitudini. Le indagini chiariranno motivi e dinamica ma la tragedia ha scosso profondamente un intero quartiere. Molte persone conoscevano quella donna che si prendeva cura della pensionata. E vederla precipitare nel vuoto, poi riversa a terra senza vita, sui vialetti delle passeggiate quotidiane, "è stato devastante", dice un uomo con le lacrime agli occhi.