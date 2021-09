Spoleto, 7 settembre 2021 - " Si cerca un uomo dai 35 ai 50 anni, castano, alto 1,85 centimetri e con una taglia 50-52". L'annuncio non è un annuncio qualunque: è quello pubblicato sui social per la ricerca della controfigura di Raoul Bova, impegnato dalle prossime settimane nelle riprese di don Matteo 13, la superfiction prodotta dalla Lux Vide, che andrà in onda nei primi mesi del 2022 su Rai 1 e ambientata a Spoleto

Moto al posto della bici

Come noto, in questa nuova edizione, nei panni del sacerdote detective interpretato per anni da Terence Hill ci sarà Raoul Bova. Ma con gli attori cambia anche il mezzo di locomozione che il nuovo don Matteo dovrebbe utilizzare sul set.con la quale Terence Hill ha sfrecciato nelle stradine di Gubbio e Spoleto, in favore di una due ruote, ma questa è a motore. Ecco perché serve la controfigura di Bova ed ecco perché nell'annuncio in cui si cerca una controfigura, è specificato che "deve saper guidare la motocicletta". Detto questo, che è interessato e risponda alle caratteristiche descritte può inviare foto e dettagli anagrafici alla mail della