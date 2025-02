Domani i metalmeccanici in piazza

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Domani metalmeccanici in piazza. Otto ore di sciopero e presidio di fronte a Confindustria La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, dopo 6 mesi, continua a rimanere bloccata a causa dell'ostruzionismo e delle forti contrarietà di Federmeccanica e Assistal rispetto alle richieste avanzate unitariamente da Fim-Fiom-Uilm. Fim-Fiom-Uilm di Arezzo hanno quindi proclamato, per domani venerdì 21 febbraio, otto ore di sciopero con presidio dalle ore 10 alle ore 13 presso la sede di Confindustria Toscana Sud di Arezzo.