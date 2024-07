Dopo il matrimonio e la luna di miele, vacanze in Toscana e Liguria per Diletta Leotta e Loris Karius

Viareggio, 9 luglio 2024 – Belle le Eolie e Ibiza. Ma dopo il matrimonio, la luna di miele, il divertimento, perché non fare tappa anche nella costa toscana e in quella ligure? È quello che hanno deciso di fare Diletta Leotta e Loris Karius, in questi giorni in vacanza tra la Toscana e la Liguria.

Diletta Leotta in vacanza in Toscana dopo il matrimonio con Loris Karius (Foto Instagram)

A documentarlo sono stati loro stessi con foto, post e storie su Instagram. La coppia di neo-sposi ha fatto tappa in molte zone della costa centrale. A partire da Marina di Pietrasanta, dove la giornalista sportiva e il portiere del Newcastle sono stati avvistati al tramonto. Per l’esattezza in via del Marzocco.

I neo-sposi in barca davanti a Portovenere (Foto Instagram Diletta Leotta)

Il tour della costa non è però finito qui, perché i due poi si sono spostati verso Portovenere. Dopo un giro in barca con amici, Diletta Leotta e Loris Karius si sono regalati un meraviglioso pranzo alla famosissima Locanda Lorena alla Palmaria. Locale che ogni anno attrae vip e famosissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Basti ricorda che l’anno scorso, alla fine di settembre, sono andati a mangiare da Giuseppe, patron del locale, niente meno che Steven Spielberg, Michelle Obama e Tom Hanks.

Diletta Leotta e il marito Loris Karius alla Locanda Lorena alla Palmaria (Foto Instagram)

Diletta Leotta e Loris Karius sono freschissimi di matrimonio. Le nozze sono avvenute lo scorso 22 giugno nella piccola Chiesa delle Grazie di Gelso, la più antica dell’Isola di Lipari, mentre il ricevimento e la festa sull’Isola di Vulcano nella suggestiva location del Resort Therasia. Dopo la meravigliosa cerimonia, insieme a tanti amici, celebrità e parenti, i due neo-sposi si sono regalati la luna di miele e qualche momenti di svago e divertimento a Ibiza.