Delitto di Foiano, udienza di convalida in carcere ad Arezzo questa mattina per Irfan Rana Mohamed Il 37enne di origine pachistana, sottoposto a fermo per l'omicidio della psicoterapeuta 72enne Letizia Girolami, madre della sua ex fidanzata, uccisa con un colpo di bastone nel campo di casa a Foiano della Chiana