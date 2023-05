Daspo "fuori contesto" a tre spacciatori: per loro stadio vietato

Terni, 26 maggio 2023 Applicato per la prima volta dalla Questura il Daspo “fuori contesto”: destinatari tre ternani arrestati per detenzione e spaccio di droga dalla squadra mobile lo scorso 10 maggio. In due distinte operazioni erano stati sequestrati 7 etti di cocaina e un chilo e mezzo di hashish. “Il Daspo 'fuori contesto” rappresenta uno strumento in più – spiega la Questura _ , che amplia le prerogative dell’autorità di pubblica sicurezza, consentendo l’adozione di questa misura di prevenzione atipica introdotta dal c.d. Decreto sicurezza bis. Viene impedito l’accesso a quei soggetti che si siano resi responsabili di taluni gravi reati, anche se non sono stati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, allo scopo di impedire che gli stessi possano riprodurre condotte illecite e/o violente anche all’interno degli stadi, con possibili gravi ripercussioni sull’ordine e la sicurezza pubblica”. Per due dei coinvolti, di 54 e 29 anni, l'accesso agli stadi sarà vietato per tre anni; per il terzo, di 34 anni, la misura durerà 5 anni, essendo già stato in passato sottoposto a Daspo