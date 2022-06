Pauroso incidente stradale: tra i feriti anche giovane campione di beach tennis

Grosseto, 12 giugno 2022 - Pauroso incidente questa notte, dopo le 4, a Castiglione della Pescaia, in località Macchia Scandona. Due auto si sono scontrate frontalmente. Tra i quattro ragazzi, tutti di Grosseto, rimasti feriti c'è anche Damiano Rosichini, 19 anni, tra gli atleti azzurri che l'ottobre scorso in Brasile hanno vinto il campionato mondiale di beach tennis under 18 a squadre.

Rosichini è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena dove è ricoverato in rianimazione. Nello stesso reparto si trova anche un diciottenne che viaggiava nella stessa auto di Rosichini e a sua volta portato con elisoccorso alle Scotte. Con loro in auto altri due diciannovenni, portati in codice giallo all'ospedale di Grosseto: uno dei due è stato poi trasferito in giornata a Siena. Illesi i due occupanti, entrambi 24 anni, che viaggiavano sull'altra auto: il conducente è risultato positivo all'alcol test. L'incidente è avvenuto alle 4.30 lungo la strada provinciale 3 di Castiglione della Pescaia in direzione Macchia Scandona.