Dal Rotary Firenze Est due premi dedicati ai giovani

Firenze, 29 maggio 2024 - Nel mese che il Rotary International dedica all’azione giovani, dal Club Firenze Est arrivano due premi destinati agli studenti del nostro territorio. Mercoledì 22 maggio il Teatro Cartiere Carrara - nell’ambito del nostro Campionato di giornalismo “Cronisti in Classe” - è stato consegnato il Premio speciale Egisto Squarci, giornalista prematuramente scomparso, consegnato dalla Presidente Sandra Manetti e dai soci Rodolfo Cigliana e Giovanni Squarci. Ad aggiudicarsi il portatile e la stampante in palio è stata la Classe IIIA della scuola secondaria Ottone Rosai, con un articolo sull’importanza dell’empatia e del dialogo nella costruzione della pace. Il Club Firenze Est ha anche voluto assegnare una menzione speciale alla Classe IIA della scuola secondaria Da Vinci di Lastra a Signa, per il suo articolo dedicato a Guglielmo Marconi e al centenario della radio. “Tutte le pagine presentate dalle Scuole partecipanti – è stato il commento del Professor Cigliana - hanno ancora una volta dimostrato la volontà dei nostri giovanissimi studenti di comprendere gli aspetti più significativi della nostra complessa società e l'impegno di analizzarli e interpretarli con schiettezza e obiettività. I temi trattati hanno sempre sollecitato l'attenzione del lettore sia per la precisione della documentazione e delle considerazioni fatte sia per la qualità dello stile giornalistico. Le pagine sui temi sociali del volontariato e della solidarietà, della pace - in particolare quest'anno con la pagina della classe IIIA della Scuola Ottone Rosai - hanno dimostrato una straordinaria capacità di interpretazione, da parte degli studenti, dei bisogni veri e profondi di chi soffre per l'ambizione, per la brama di altri di possedere anche con l'uso della forza omicida pur di raggiungere i propri obiettivi, e che auspica un'età di pace fondata sul dialogo. Merito di tanti docenti che hanno saputo sollecitare e mettere a frutto la capacità creativa dei loro giovanissimi studenti.” “Ringrazio il Rotary Club Firenze Est e La Nazione di Firenze – commenta Giovanni Squarci – per questo premio nell’ambito del Campionato di giornalismo che da 18 anni ricorda mio padre Egisto, come giornalista di questo quotidiano fiorentino e come rotariano che ha dedicato il suo impegno professionale, in 40 anni di cronaca sanitaria, alla divulgazione scientifica e all’etica nell’informazione medica, in particolare verso i giovani. Il Premio Egisto Squarci – conclude il figlio Giovanni – è nato nel 2007 dopo un incontro avvenuto l’anno precedente tra il Presidente del Rotary Club Firenze Est Professor Rodolfo Cigliana e l'Assistente del Governatore Carlo Rizzo. L'idea proposta alla direzione del quotidiano fiorentino era di creare una collaborazione legata ad una iniziativa allora nascente, “Il Campionato di giornalismo”, dedicato a studenti e studentesse delle Scuole Medie Inferiori, per la redazione di testi in stile giornalistico nel corso delle attività didattiche, negli ambiti culturali di interesse delle classi, pubblicate da La Nazione di Firenze, nell’impaginazione a diffusione regionale. Fu così che nacque e si affermò il progetto denominato “Premio speciale intitolato alla memoria di Egisto Squarci” storico giornalista del quotidiano La Nazione di Firenze e del Gruppo QN Nazione, Giorno, Resto del Carlino, una figura rappresentativa del nascente giornalismo scientifico locale e nazionale, scomparso nel 2006 e Socio del Rotary Club Firenze Nord dal 1980.” Ma i festeggiamenti del talento dei nostri giovani non sono finiti. Giovedì 23 maggio, al Liceo artistico di Porta Romana, si è svolto anche il tradizionale Premio 100 Artigiani. La premiazione è avvenuta nella Gipsoteca dell’Istituto, dove la dirigente scolastica Laura Lozzi e molti professori hanno accolto autorità cittadine e rotariane, tra cui il past president del RC Firenze Est Enrico Fantini, il presidente della Commissione Paolo Penko e una delegazione di soci. “Giunto alla 13ª edizione – ha commentato la presidente Manetti -, il Premio ha visto la consegna di buoni acquisto per prodotti scolastici agli studenti più meritevoli del corso liceale e del corso biennale di Perfezionamento, segnalati dalla commissione della Scuola; i ragazzi hanno avuto anche l’occasione di presentare ai molti intervenuti i loro bellissimi lavori.” Caterina Ceccuti