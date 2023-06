Dal 5 X 1000 197.256 euro al Calcit

Arezzo, 23 giugno 2023 – Dal 5 X 1000 197.256,45 euro al Calcit. Questa somma relativa al cinque per mille dell’anno 2022 sarà interamente destinata a sostenere il servizio di cure domiciliari oncologiche - servizio SCUDO. Il servizio SCUDO attivato il 4 Dicembre 2004 è rivolto ai malati di tumore e ad alta complessità che a causa della malattia , necessitano di assistenza medica ed infermieristica al proprio domicilio.

Il servizio si affianca all’assistenza domiciliare integrata (ADI) già fornita dalla Uslsudest Toscana ed in accordo con il medico di famiglia ha lo scopo di garantire ai malati ed ai suoi familiari una completa copertura dei bisogni assistenziali.

Nel servizio opera una equipe di medici ed infermieri, coordinati dal medico responsabile dell’Unità di Cure Palliative di Arezzo, e viene svolto nell’ambito del distretto aretino 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

Il servizio viene attivato dal proprio medico di famiglia che insieme al medico delle cure palliative predispongono il programma assistenziale .

Il Calcit di Arezzo, grazie al 5 per Mille e ad altri contributi dei cittadini sostiene il servizio SCUDO , completamente gratuito per i pazienti, per un costo annuo di circa 340.000 euro; da inizio attività dal 2004 ad oggi una donazione per un totale di oltre 5 milioni di euro !

Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza !